Explosión en edificio de departamentos en BJ deja 6 heridos

Accidente Explosión en el edificio de departamentos. (Jefe Vulcano Cova)

La acumulación de gas en un edificio habitacional ubicado en la calle San Borja, de la alcaldía Benito Juárez, dejó un saldo de seis personas lesionadas.

El líder de los Bomberos capitalinos, Jefe Vulcano Cova, detalló que el inmueble cuenta con 32 departamentos, cuatro de estos resultaron afectados en su estructura por la explosión y dos más tienen daños en ventanas.

Para la atención a la emergencia, equipos de Blindar BJ 360º, Protección Civil de la alcaldía y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar minutos después del suceso, controlaron la emergencia y brindaron atención médica a las personas con lesiones leves.

De las seis personas lesionadas, ninguna cuenta con lesiones graves. Los afectados fueron atendidos enambulancias de la demarcación.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron el área y el equipo de Protección Civil y Bomberos cerraron el paso de un tanque estacionario, así como 20 cilindros de gas.

Tras la explosión, el inmueble sufrió graves daños, de los cuales, las paredes colapsaron y desde el exterior, era posible ver los artículos de las habitaciones como colchones, muebles, sillones y ropa.