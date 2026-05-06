Registro Apoyo Bienestar Mujeres 50-64 años: ¿cuándo es el último día y a qué hora cierran los módulos? Conoce hasta cuándo tienes para registrarte en el Apoyo Bienestar Mujeres de 50 a 64 años, y qué documentos necesitas (Secretaría de Bienestar Estado de México)

Está próximo a concluir el registro para el Apoyo Bienestar Mujeres de 50 a 64 años; conoce cuál es la fecha límite, dónde tienes que realizarlo y cuáles son los requisitos.

El apoyo para mujeres de 50 a 64 años lo ofrece el Gobierno del Estado de México y se llama “Alimentación para el Bienestar”, el cual consiste en la entrega de una canasta alimentaria, además de otros servicios integrales.

Por lo tanto, si realizaste tu prerregistro y resultaste seleccionada, aquí te decimos cómo podrás completar tu registro y hasta cuándo tienes para hacerlo.

Fecha y hora límite para el registro al Apoyo Bienestar a Mujeres de 50 a 64 años

El registro para el Apoyo Bienestar Mujeres Edomex, el cual otorga a las mujeres de 50 a 64 años una canasta alimentaria, concluirá el próximo viernes 8 de mayo.

Aunque no se ha informado por parte de la Secretaría de Bienestar del Estado de México sobre alguna hora límite para realizar el registro.

Sin embargo, los módulos a donde tienes que acudir a entregar tus documentos usualmente solo se encuentran abiertos hasta las 18:00 o 19:00 horas, por lo que deberás anticipar tu llegada.

Documentos obligatorios para el registro del Apoyo Bienestar a Mujeres de 50 a 64 años

Para realizar tu registro en el programa de canasta básica Alimentación para el Bienestar del Edomex, necesitarás entregar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

Clave Única de Registro de Población (CURP) o CURP Biométrica.

Comprobante de domicilio o constancia de residencia de la autoridad local competente (máximo 6 meses de antigüedad).

Además, deberás descargar e imprimir los siguientes formatos de la Canasta Alimentaria Bienestar:

Manifiesto de permanencia.

Compromiso para la realización de actividades para el bienestar.

Con estos documentos y el folio de tu prerregistro, lo único que tienes que hacer es acudir a algún módulo de registro cercano a tu domicilio y entregarlos.

Ubicación de los módulos de registro: ¿Dónde llevar mis papeles?

Podrás ubicar el módulo de registro más cercano a tu ubicación en la página oficial de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de México, en la cual se encuentra la lista completa de los módulos disponibles.

Recuerda que los resultados de Alimentación para el Bienestar del Edomex, en donde se dará a conocer quiénes serán los nuevos beneficiarios de este programa para 2026, estarán disponibles del 18 al 22 de mayo.