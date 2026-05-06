Gobierno del Estado de México recibe pliego petitorio 2026 del SUTEYM

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez recibió este martes el pliego petitorio 2026 del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM), con el objetivo de iniciar mesas de diálogo sobre condiciones laborales de los servidores públicos estatales.

En el encuentro realizado en Toluca, la mandataria estatal señaló que las peticiones del sindicato serán revisadas y analizadas por la administración estatal. También reconoció la labor de los trabajadores del sector público en áreas administrativas, operativas y de atención ciudadana.

El secretario general del SUTEYM, Herminio Cahue Calderón, afirmó que el sindicato buscará mantener la colaboración con el gobierno estatal para fortalecer el servicio público y atender las demandas laborales de sus agremiados.

En el acto también participaron Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; Oscar Flores Jiménez, secretario de Finanzas, y Mónica Chávez Durán, oficial mayor del Gobierno estatal, así como integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del SUTEYM.

El pliego petitorio contiene las solicitudes laborales y prestaciones que el sindicato presenta anualmente al gobierno estatal para su revisión y negociación.