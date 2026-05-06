Feriados de Mayo: ¿el 15 de mayo será de asueto o qué puentes quedan en el mes? ( Luis Armando Cuevas)

Pese a que en mayo hay una gran cantidad de días festivos, no todos son oficiales; de hecho, aquí te decimos si el 15 de mayo se encuentra establecido en la Ley Federal del Trabajo como día inhábil, lo que significaría un descanso obligatorio para todos los trabajadores a nivel nacional.

Y tambien te diremos sí habrá algunas festividades y fechas específicas en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que podrían otorgar un buen descanso a la comunidad estudiantil.

¿El 15 de mayo será de asueto o qué puentes quedan en el mes?

El 15 de mayo no está establecido en la Ley Federal del Trabajo como día feriado, lo que significa que la mayoría de los trabajadores no tendrán asueto oficial ese día. Sin embargo, hay un sector que sí contará con descanso: los maestros que laboran en escuelas incorporadas al sistema de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los Estados Unidos Mexicanos, habrá suspensión de labores docentes en educación preescolar, primaria y secundaria los días 1, 5 y 15 de mayo de 2026.

Los estudiantes de escuelas incorporadas a la SEP iniciaron mayo con un puente largo, en algunas instituciones, acumuló el viernes 1 de mayo, los días de descanso de fin de semana —sábado 2 y domingo 3 de mayo— y, en algunos casos el 4 y el 5 de mayo, fecha establecida como suspensión de clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

Sin embargo, aún queda un día de suspensión de clases y es el 15 de mayo. Por ello, tanto alumnos como personal administrativo, y especialmente maestros de escuelas públicas, tendrán el último puente del mes al ausentarse el viernes 15 de mayo, que se juntará con los días 16 y 17, correspondientes al descanso habitual de sábado y domingo.

¿Por qué hay suspensión de clases el 15 de mayo en escuelas de la SEP?

El 15 de mayo es un día de suspensión oficial de labores docentes y clases en nivel básico y medio superior en México, según la SEP, debido a la celebración del Día del Maestro.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el objetivo de esta fecha es visibilizar que las maestras y los maestros son agentes fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se reconoce su contribución a la transformación social, así como al cumplimiento de los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.

Por lo anterior, señalaron que es importante que los docentes tengan acceso a sistemas o programas de actualización permanente, así como a mecanismos de comunicación efectiva con los diversos actores de las comunidades educativas.