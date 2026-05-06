CDMX en llamas: Activan Alerta Amarilla por temperaturas altas en estas alcaldías (Cuartoscuro)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por pronóstico de altas temperaturas en algunas alcaldías de la capital del país para este jueves 7 de mayo de 2026.

Además, el Gobierno capitalino, a través de la dependencia encargada de coordinar acciones para prevenir, reducir y controlar riesgos de desastres, instó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones ante la ola de calor asociada al fenómeno de El Niño, que afecta a la capital desde hace varios días.

¿En qué alcaldías se activó la Alerta Amarilla por altas temperaturas?

De acuerdo con el comunicado emitido este miércoles 6 de mayo a las 17:50 horas, la SGIRPC informó que se activó la Alerta Amarilla para la tarde de este jueves 7 de mayo por altas temperaturas en las siguientes demarcaciones:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

¿Qué temperaturas alcanzarán las alcaldías en Alerta Amarilla este jueves en la CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC-CDMX), durante la tarde de este jueves 7 de mayo de 2026 se pronostica que las alcaldías donde se activó la Alerta Amarilla alcancen temperaturas de entre 30 y 32 grados Celsius.

Por ello, las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a seguir las recomendaciones preventivas para salvaguardar a las personas, bienes y entorno ante fenómenos naturales asociados a las altas temperaturas.

Recomendaciones por ola de calor para este jueves 7 de mayo

El Gobierno de la CDMX, mediante la SGIRPC, recomendó a los capitalinos usar bloqueador solar incluso en días nublados, permanecer en lugares frescos, vestir ropa de colores claros y utilizar gafas de sol, sombrero y/o gorra.

Además, instaron a evitar consumir alimentos en la vía pública, ya que las altas temperaturas aceleran su descomposición y podrían provocar enfermedades estomacales.