Congreso CDMX aprueba reformas para reconocer los cuidados; “no es suficiente”, reconocen

Congreso aprueba reformas sobre derecho de cuidados (Jennifer Garlem)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad unanimidad reformas a los artículos 3 y 9 de la Constitución Política local para reconocer el valor social y económico de los cuidados, así como establecer el derecho a cuidar, ser cuidado y autocuidarse como un derecho humano, con las características de universalidad, interdependencia e indivisibilidad.

Estas iniciativas fueron presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la coordinadora del PRI en el Congreso local, Tania Larios.

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, Daniela Álvarez, legisladora del PAN, reconoció la relevancia de las iniciativas, ya que contribuyen a fortalecer el derecho al cuidado como un eje fundamental para asegurar una vida digna y al ejercicio efectivo de otros derechos.

“El reconocimiento constitucional del derecho al cuidado constituye un paso fundamental hacia la construcción de una sociedad más equitativa, solidaria e incluyente, en la que el cuidado sea asumido como una responsabilidad social compartida y como un pilar del desarrollo social y del bienestar colectivo”, afirmó.

Además, reconoció que históricamente el trabajo de cuidados se distribuye de manera desigual entre mujeres y hombres, pues es en las mujeres en quienes más recaen las tareas de cuidados (tareas en el hogar, con los hijos, con familiares, etc) y con esta reforma se comienza a saldar la deuda con ellas.

Los legisladores morenistas que hicieron uso de la voz durante la discusión, coincidieron en que con esta iniciativa se transforma la vida de la sociedad y sirve de ejemplo para otras sociedades.

“Será el punto de partida para instaurar a nivel nacional un Sistema de Cuidados para las y los mexicanos”, comentó la morenista Martha Avila.

Los legisladores del PAN coincidieron en que se trata de un acto de justicia social,

Reconocimiento a los cuidados no es suficiente

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, recordó que el derecho al cuidado existe desde 2017 y hoy se reconoce con esta reforma constitucional, pero aseguró que “no será suficiente para cubrir las necesidades de cuidados que tienen varios sectores en la capital”.

Aseguró que hace falta una Ley del Sistema de Cuidados que garantice y materialice la redacción legislativa en hechos. Señaló que el Gobierno tiene la responsabilidad de que dicho derecho sea ejercido plenamente.

“Llevamos 9 años en que en esta ciudad está reconocido el derecho al cuidado y lamentablemente no ha pasado absolutamente nada”, lamentó.

Y destacó que dicha reforma no será suficiente si no se acompaña de una Ley, un presupuesto progresivo, de infraestructura de anexo transversal, de programas y políticas que hagan exigible este derecho.

El coordinador del PT, Ernesto Villarreal, aseguró que esta reforma importa porque hoy la Constitución reconoce que cuidar también es trabajo. Pero destacó que “no puede quedarse ahí”, sino que ahora hay que construir un verdadero Sistema Público de Cuidados.

“Con presupuesto, infraestructura, con servicios y con corresponsabilidad real. incorporando una dimensión que ha sido ignorada, la hospitalaria”, comentó.

El dictamen avalado puntualiza que la propuesta busca reconocer constitucionalmente el valor social y económico de los cuidados, así como establecer el derecho a cuidar, ser cuidado y autocuidarse como derechos humanos, con las características de universalidad, interdependencia e indivisibilidad.

“Asimismo, promueve la corresponsabilidad del Estado, el sector privado, el sector social, la familia y la comunidad, y busca reconocer, redistribuir y reducir las tareas de cuidado, a fin de erradicar la división sexual del trabajo dejando atrás los roles de género que históricamente han cargado estas labores sobre las mujeres”.