Usuarios de scooters, bicis y motos eléctricas ya deben tramitar licencia

Los usuarios de scooters, bicis y motos eléctricas deberán tramitar licencia (Jennifer Garlem)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Movilidad para que los vehículos eléctricos como scooters, bicicletas y motos (considerados de micromovilidad) sean regulados, lo anterior, con el fin de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, tanto usuarios como de peatones.

Con ello, los usuarios de este tipo de vehículos, catalogados como Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (VEMEPE), estarán obligados a contar con licencia de conducir, documentación; además, tendrán que someterse a las reglas de circulación.

Se crearán dos tipos de licencia: Tipo A, para los propietarios de vehículos cuyo peso es menor a 35 kilogramos. Y Tipo B, los que pesen entre 35 y 350 kilos.

Actualmente los usuarios de este tipo de vehículos transitan por las banquetas, por carriles de ciclistas o entre los vehículos motorizados; en ocasiones exceden la velocidad, no utilizan casco.

Incluso, pueden llegar a rebasar la carga o el numero de pasajeros, lo que pone en peligro la integridad física de quienes los conducen y también a peatones y ciclistas.

La iniciativa fue enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y se nutrió con propuestas de legisladores del grupo parlamentario del Partido Verde y del PAN.

La discusión se da en el marco del Día Mundial del Peatón, a celebrarse el próximo 17 de agosto; en el pleno, las y los diputados de las distintas bancadas coincidieron en que el dictamen abonará a que se respete la jerarquía de movilidad, que establece un orden de preferencia para el uso del espacio vial, comenzando por los peatones y terminando con los vehículos motorizados privados.