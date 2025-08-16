Capturan al “Lobo” de la Unión Tepito en 2 narcolaboratorios en Cuajimalpa

Cateo Inmuebles donde se ubicaban los narcolaboratorios. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó dos cateos en inmuebles instalados por el cártel La Unión Tepito, donde aseguró 900 dosis de presunta marihuana, cocaína y metanfetamina, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Uno de los detenidos en el despliegue operativo fue un sujeto apodado “Lobo”, quien lideraba la facción de La Unión Tepito en Cuajimalpa.

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, informó que los agentes identificaron dos puntos, uno de ellos localizado en la calle Atliburros, de la colonia Cruz Blanca, mientras que el otro fue ubicado sobre la calle Ocampo, en la colonia Cuajimalpa, predios que eran utilizados para el almacenamiento de narcóticos.

Detenidos "Lobo", Rogelio "N", alias "Rojo", Erick David "N", Alexis "N", Rodrigo "N" y María Judith "N". (SSC)

Tras varios días de vigilancia, los oficiales ingresaron al primer domicilio, donde decomisaron 198 dosis con metanfetamina, 170 dosis con cocaína, además de marihuana a granel, 129 dosis con la misma hierba verde, una báscula gramera y 39 paquetes de bolsas tipo ziplot, asimismo en el lugar fueron detenidos el cuñado del “Lobo”, Rogelio “N”, alias “Rojo”, así como Erick David “N”, integrante de la célula.

En tanto, en el segundo inmueble, fueron detenidos otros colaboradores del grupo criminal, Alexis “N”, Rodrigo “N” y María Judith “N”, de 25, 27 y 48 años de edad respectivamente, a quienes se les decomisaron 187 envoltorios con cocaína, 131 dosis en piedra, marihuana a granel, 153 bolsitas con la misma hierba, así como una identificación oficial.