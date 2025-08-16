GCDMX entrega 362 apoyos a familias afectadas por lluvias en V. Carranza

Se entregaron 362 cheques a familias afectadas por las inundaciones

El Gobierno de la Ciudad de México arrancó el programa de “Apoyo de Emergencia” en la alcaldía Venustiano Carranza, se trata de un apoyo económico para las familias afectadas por las recientes lluvias atípicas. Fueron 33 colonias las afectadas en dicha demarcación y se han atendido a 785 familias.

“Se trata de un apoyo extra a lo que pagará el seguro, entonces, los afectados recibirán dos apoyos”, afirmó la mandataria, Clara Brugada, al explicar que el gobierno capitalino cuenta un seguro para proteger a las y los ciudadanos por afectaciones de este tipo, pero aún no se ha terminado de hacer la gestión para los pagos correspondientes.

En total, se entregaron 362 cheques para las familias afectadas, de diferentes montos; aquellas que tuvieron inundaciones mayores a 15 centímetros, se les entregaron cheques de 5 mil pesos.

Para aquellas familias afectadas por inundaciones de hasta 50 centímetros, el apoyo es de 10 mil pesos, y las que superaron los 50 centímetros de agua estancada en sus casas recibieron 25 mil pesos.

“Esto es provisional, porque sabemos que a veces no tienen ni para lo básico. Aparte está el seguro que va a pagar todas las pérdidas que las familias han detallado”.

La jefa de Gobierno destacó que este apoyo es sólo la primera parte de atención a la emergencia, “es para apoyarlos y recordarles que no están solos y que vienen más apoyos”.

Brugada aprovechó para recordar a las y los ciudadanos que apenas ha transcurrido la mitad de la temporada de lluvias, “y estas lluvias han sido muy fuertes, ha llovido como décadas atrás no se había recibido una lluvia en la Ciudad de México”, comentó.

Y destacó que aún faltan varias semanas de la temporada de lluvia, “ dos semanas de agosto, septiembre, y la mitad de octubre, meses en los que llueve mucho... Hay que estar preparados para lo que venga en estas lluvias”.

Independientemente del apoyo económico, el Gobierno de la Ciudad de México también ha apoyado a las familias con enseres, kit de limpieza, colchones, e instaló comedores para que los habitantes puedan acudir de manera gratuita.