¿Lloverá este miércoles en CDMX? Pronóstico del clima 22 de abril Conoce cuál es el pronóstico del clima para este 22 de abril y si existe probabilidad de lluvia (Pexels)

Existe probabilidad de lluvia para este miércoles en la CDMX; conoce cuál es el pronóstico del clima para este 22 de abril y las temperaturas por alcaldía.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado que, debido a canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el sureste del país, inestabilidad atmosférica en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, se pronostican lluvias a lo largo del territorio mexicano, incluyendo la CDMX.

¿Va a llover este miércoles 22 de abril en la CDMX?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, a lo largo de este miércoles el cielo permanecerá medio nublado a nublado, mientras que por la mañana el ambiente será fresco o frío, con bancos de niebla en zonas altas de la región.

Por otra parte, para la tarde de este miércoles 22 de abril se espera un ambiente templado a cálido en la Ciudad de México con probabilidad de lluvias y chubascos.

La temperatura máxima general para la CDMX será de 26 a 28 °C y la mínima de 12 a 14 °C.

Pronóstico del clima por alcaldías para este miércoles 22 de abril

Si deseas conocer cuál será el clima en alguna alcaldía en específico, aquí te compartimos cuál es su pronóstico de temperaturas para este miércoles 22 de abril, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN):