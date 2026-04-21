Incendio en La Merced: reporte al momento de lo que ocurre en los puestos semifijos cerca del Mercado de Sonora

Incendio en la zona de la Merced El fuego inició frente al Mercado de Sonora (X @SGIRPC_CDMX)

Un incendio se registró la noche de este martes en la zona de La Merced, específicamente al interior de un predio ubicado en Rosario y Juan Cuamatzin, en la colonia Centro, alcaldía Venustiano Carranza, lo que provocó una inmediata movilización de cuerpos de emergencia en uno de los puntos comerciales más transitados de la capital.

¿Qué pasó en La Merced?

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se extendió a los puestos semifijos de estructura metálica ubicados en la zona oriente, frente al Mercado de Sonora, y se propagó hacia comercios contiguos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto con bomberos de la Ciudad de México, acudieron al lugar para iniciar las labores de contención y sofocación del incendio. En paralelo, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil desplegó acciones coordinadas en el perímetro afectado.

“Equipos de trabajo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, Bomberos de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad se encuentran realizando labores para extinguir un incendio de puestos semifijos cerca del Mercado de Sonora”, explicó Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX.

Autoridades informaron que también se atendió un predio ubicado en la intersección de Rosario y Juan Cuamatzin, dentro de la misma zona Centro, en la alcaldía Venustiano Carranza, como parte de las tareas vinculadas al incidente.

Durante el operativo, se solicitó a la población evitar el área para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y reducir riesgos adicionales.

Saldo preliminar y evaluación de daños en La Merced

Hasta el momento, el reporte oficial indica saldo blanco, sin registro de personas lesionadas. A pesar de ello, se mantiene en curso la evaluación de daños materiales en los puestos semifijos y estructuras cercanas que resultaron alcanzadas por el fuego.

Las autoridades capitalinas continúan en el sitio y se espera que en las próximas horas se emita un informe detallado sobre las afectaciones, así como las posibles causas que originaron el incendio en esta zona de alta actividad comercial del Centro Histórico.