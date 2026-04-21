Movimiento Ciudadano rechaza PGD por faltas en su contenido; “es chafa y mediocre”

Movimiento Ciudadano asegura que el proyecto del PGD es chafa y mediocre (Jennifer Ga)

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local expresó su rechazo al proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD) 2025–2045 “por las deficiencias de su contenido”, así como por un proceso de consulta que no cumplió con los estándares mínimos de planeación democrática.

Así lo señalaron legisladores de esta bancada y el Consejo Consultivo Pensando en México; quienes llamaron al Congreso de la Ciudad de México a no validar el documento, de hacerlo, “se comete un grave error” porque no tiene rigor técnico; incluso calificaron el documento como “chafa y mediocre”.

El excandidato a la jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, recordó que el documento lleva 6 años de retraso y señaló que el proyecto presentado a consulta son datos sin orden y sin plan, cuando lo que debería de construir el PGD es el cómo lograr los objetivos, “con indicadores, con presupuesto y con organización”, lo que no contempla el actual proyecto.

Señaló que es un Plan incompleto, técnicamente débil y construido sin la participación efectiva de la ciudadanía, “lo que tenemos aquí es un documento reprobatorio... se tiene que consultar con la máxima transparencia y la máxima escucha.

“Desde Movimiento Ciudadano, con todas sus letras lo que decimos es, que si ya esperamos 6 años, lo que deberíamos de hacer es dejarlo a un lado y comenzar a trabajar en un documento verdaderamente consultivo. Este plan ni siquiera plantea que las cosas vayan a ser diferentes en 30 años”, reprochó.

Señalaron que el contenido del Plan presenta fallas de fondo, que convierten el documento en un listado de buenas intenciones sin capacidad real de transformar la ciudad.

Por ello, los integrantes del Consejo Consultivo presentaron propuestas concretas, elaboradas con la participación de especialistas de la academia, la sociedad civil organizada, el sector empresarial y otros ámbitos del conocimiento y la vida pública.

Precisaron que estas propuestas no son aspiracionales, sino que están diseñadas para ser medibles, implementables y evaluables. Entre las principales aportaciones destacan:

Sistema de cuidados con implementación real: incorporar licencias de maternidad y paternidad progresivas, permisos de cuidado con goce de sueldo, transversalización presupuestaria y articulación con la Ley del Sistema de Cuidados en discusión en el Congreso.

Protección ambiental con monitoreo en tiempo real: sustituir esquemas de evaluación quinquenal por vigilancia satelital continua y métricas de restauración efectiva del suelo de conservación.

Movilidad con visión de sistema: retomar el Plan Maestro del Metro, ampliar cobertura hacia periferias y armonizar la legislación con la Ley General de Movilidad.

Política de vivienda medible y efectiva: incorporar indicadores de producción de vivienda adecuada y acceso real, no sólo mediciones de rezago.

Estrategia hídrica con soluciones concretas: implementación de captación de agua pluvial, reúso y metas cuantificables de resiliencia hídrica.

Seguridad con metas verificables: definición de capacidades institucionales, fortalecimiento policial y esquemas reales de incentivos y profesionalización.

MC no aprobó el nombramiento de la titular del IPDP

El coordinador de la bancada naranja en el Congreso local, Royfid Torres, recordó que MC fue la única bancada que no aprobó el nombramiento de Patricia Ramírez Kuri, como titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva debido a que “tenían dudas y había perfiles mejor calificados y con más experiencia”.

Además, lamentaron la falta de claridad de la construcción del documento; señalaron la falta pedagogía en la consulta del proyecto, “nadie tiene tiempo para leer un documento de 500 cuartillas” y entregaron folletos sin contemplar información importante.

También señalaron que no hubo un control en el que se incluyeran las voces de expertos para nutrir el documento, “una cosa es que los ciudadanos opinen, pero otra que esas opiniones sean consultadas por expertos”, comentó Sofia Margarita Provencio.

“No explican el documento, no lo consultan y cuando alguien se toma el tiempo de emitir una opinión no tienen ni siquiera el tiempo de acusar de recibido”, comentó al detallar que ha enviado en varias ocasiones (al email puesto a disposición por el IPDP) el documento propuesto por el Consejo Consultivo y no ha obtenido respuesta.

Para finalizar, Royfid Torres llamó al Congreso local a actuar para lo que está hecho, “que es ser un contrapeso” y no acompañar este documento que puede ser aprobado por Morena y aliados, que ya son mayoría.

Añadió que la Ciudad de México tiene la capacidad institucional, los recursos y el talento para contar con un Plan de Desarrollo a la altura de sus desafíos. Y lo que hoy se presenta no cumple con ese objetivo.

“La planeación de la Ciudad no puede ser una simulación. Debe ser un compromiso real con su futuro”.