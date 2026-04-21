Agilizan trámites en 11 municipios del Edomex para avanzar en programa federal de vivienda

El Gobierno del Estado de México reunió a autoridades municipales de 11 demarcaciones para revisar y agilizar los trámites vinculados al Programa de Vivienda para el Bienestar, con el objetivo de acelerar la construcción de casas destinadas a población de bajos ingresos en la entidad.

En el encuentro se dio seguimiento a las 36 mil viviendas que construye la Conavi como parte de la meta federal de 100 mil acciones habitacionales en territorio mexiquense.

La reunión fue encabezada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Estado de México (Sedui), Carlos Maza Lara, junto con la coordinadora regional de la Conavi, Tania Libertad Argumedo Chávez.

Participaron presidentes municipales y representantes de gobiernos locales de distintas regiones del estado, quienes plantearon la necesidad de simplificar procesos administrativos para acelerar la ejecución de obras.

En el diálogo se revisaron avances y pendientes para cumplir con las metas establecidas dentro del programa federal, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocado en facilitar el acceso a vivienda a personas con ingresos menores a dos salarios mínimos y sin seguridad social.

Autoridades estatales y federales expusieron que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno busca cumplir con los tiempos de ejecución, y también generar efectos económicos en los municipios mediante la creación de empleos y la compra de materiales de construcción, además de fortalecer la recaudación local derivada de los trámites asociados a las obras.

De manera paralela, la Sedui informó que mantiene coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para la construcción de 60 mil viviendas adicionales en el estado, y con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al que se le han asignado 4 mil acciones más dentro de la estrategia habitacional.