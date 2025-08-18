Volcadura de camioneta en la autopista Peñón-Texcoco

Personal de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, atendió a un lesionado por la volcadura de una camioneta particular en el kilómetro 10+300 de la autopista Peñón, Texcoco.

En la dependencia se informó que a las 10:55 de la mañana fueron alertados sobre el accidente en la autospista Peñón-Texcoco, llegando al kilómetro 10+300, en donde se verificó la volcadura de una camioneta de color gris.

Al arribar la unidad PC 059, se atendió en el lugar a Jorge Luis de la O Velázquez de 38 años de edad, quien presentó lesiones abrasivas en ambas manos, lesión en la rótula izquierda y un edema frontal, por lo que tras una revisión y a petición del afectado se quedó en el lugar al no tratarse de lesiones que requieren de hospitalización.

Personal del cuerpo de bomberos llegó al sitio del accidente, así como personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para realizar el retiro de la unidad.