Esperan 50 mil asistentes a la Segunda Feria del Libro Ecatepec 2026

Del 22 al 26 de abril se llevará a cabo la Segunda Feria del Libro Ecatepec 2026, un evento cultural que busca fomentar la lectura y acercar los libros a la población. La feria será organizada por el gobierno municipal en conjunto con la Brigada para Leer en Libertad y se realizará en la explanada municipal, donde se espera la asistencia de más de 50 mil personas.

Durante estos cinco días, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades como presentaciones de libros, conferencias, charlas, eventos musicales, obras de teatro y hasta la entrega gratuita de ejemplares. En total participarán más de 200 sellos editoriales y 70 expositores, lo que convierte a esta feria en uno de los eventos culturales más importantes del municipio.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss destacó la importancia de este tipo de actividades para la comunidad, señalando que la cultura es una herramienta fundamental para la transformación social. Explicó que impulsar la lectura entre niñas, niños y jóvenes ayuda a construir un entorno más seguro y con mayores oportunidades.

“Cuando un niño lee o un joven se acerca al arte, se abre la posibilidad de cambiar su realidad”, expresó la edil, quien también aseguró que el acceso a la cultura no debe verse como un lujo, sino como un derecho para todas las personas.

Por su parte, Paloma Saiz Tejero, coordinadora de la Brigada para Leer en Libertad, afirmó que el interés por la lectura en Ecatepec ha ido creciendo. “Ecatepec sí quiere leer”, mencionó al anunciar esta segunda edición, la cual tendrá una mayor oferta de actividades en comparación con el año pasado.

En la primera edición de la feria, realizada en 2025, se registró la asistencia de más de 20 mil personas. Debido a este éxito, para 2026 se decidió ampliar el número de editoriales, invitados y eventos, con el objetivo de llegar a más habitantes y fortalecer el hábito de la lectura.

Entre los invitados especiales destacan figuras reconocidas del ámbito cultural y político como Paco Ignacio Taibo II, Citlalli Hernández, Pedro Salmerón, Armando Bartra y Lenia Batres, quienes participarán en distintas actividades como charlas y presentaciones de libros.

Además, se presentarán diversas obras literarias, entre ellas títulos como San Ecatepec de los obreros, Más allá de la carne, Esto no es un libro de poesía y Movimiento estudiantil del 68. El derecho a la resistencia, entre otros.

La feria también contará con actividades artísticas para todo público. Se presentarán grupos musicales como “Las Valkirias”, “La Cuervo”, “La Resistencia de México” y “Las Luz y Fuerza”. Asimismo, habrá una puesta en escena de la obra La peor señora del mundo y transmisiones en vivo del programa de radio “La comuna de la palabra”.

Uno de los principales atractivos será la entrega gratuita de más de cinco mil libros, con la intención de acercar la lectura a quienes no tienen fácil acceso a estos materiales. Con estas acciones, el gobierno municipal busca incentivar a nuevos lectores y fortalecer el tejido social a través de la cultura.

La Segunda Feria del Libro Ecatepec 2026 se perfila como un espacio de encuentro para la comunidad, donde la literatura, el arte y la convivencia serán los principales protagonistas.