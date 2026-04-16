Huixquilucan apuesta por inversión privada y empleo con nuevo convenio empresarial

Presidenta de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco El gobierno municipal firmó un acuerdo con Coparmex Metropolitano para impulsar el crecimiento económico y atraer inversiones (X: @EnriqueVargasdV)

El municipio de Huixquilucan concretó un acuerdo de colaboración con Coparmex Metropolitano del Estado de México para fortalecer la economía local y facilitar la llegada de nuevas inversiones, en un encuentro que reunió a más de 500 representantes de cámaras y organismos empresariales.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, explicó que esta alianza no parte de cero, sino que da continuidad a un trabajo conjunto de más de una década entre autoridades y empresarios, el cual ha permitido posicionar al municipio como uno de los destinos más atractivos para invertir y vivir en el Estado de México.

Durante el evento, la alcaldesa detalló que el convenio busca establecer un programa permanente de colaboración, con acciones enfocadas en impulsar el desarrollo económico, abrir oportunidades para el sector empresarial y generar más empleos para la población.

Actualmente, Huixquilucan concentra más de dos mil 650 millones de dólares en inversión privada y aporta el 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto estatal. Además, entre 2022 y 2026 se han creado más de dos mil 400 nuevas unidades económicas, y se prevé la apertura de otras 200 empresas en el transcurso de este año.

El municipio alberga compañías de distintos sectores estratégicos, lo que refleja la confianza de los inversionistas y se traduce en crecimiento sostenido. Parte de este impulso se apoya en programas como el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, que permite iniciar un negocio en solo 72 horas, así como iniciativas como Acción Emprendedora, la Rueda de Negocios y el Mercadito Emprendedor.

Por su parte, el presidente de Coparmex Metropolitano, Alfonso Ramos Cardona, reconoció avances en materia de seguridad, un factor clave para el desarrollo económico. Señaló que la reducción en la percepción de la incidencia delictiva ha generado mayor confianza entre los empresarios.

A su vez, el director de Desarrollo Económico y Empresarial, Kristian Fernández Galván, aseguró que Huixquilucan mantiene un perfil competitivo y atractivo para la inversión, con una economía diversificada donde predominan los sectores comercial, corporativo y de servicios.

El convenio firmado refuerza la estrategia del municipio para mantenerse como un polo económico en la entidad, en un contexto donde la coordinación entre gobierno e iniciativa privada sigue siendo clave para sostener el crecimiento y generar oportunidades para la población.