Tramo 0 del Macrolibramiento Mexiquense incluye obras urbanas en Tlalnepantla de Baz y Naucalpan de Juárez

El Gobierno del Estado de México realiza trabajos de mejoramiento urbano en los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan como parte de la intervención del Tramo 0 del Macrolibramiento Mexiquense, una vialidad de 10.7 kilómetros que forma parte de la red carretera estatal.

El tramo está diseñado para atender la circulación de más de 25 mil vehículos diarios y busca reforzar la conectividad en esta zona metropolitana. Además de las obras viales, el proyecto contempla acciones complementarias en el entorno urbano de las colonias aledañas.

Tramo 0 del Macrolibramiento Mexiquense incluye obras urbanas en Tlalnepantla de Baz y Naucalpan de Juárez

Las intervenciones realizadas han sido la construcción de senderos seguros para peatones, la instalación de luminarias y la rehabilitación de espacios públicos cercanos al trazo de la vialidad. También se prevén repavimentaciones y mejoras en calles, banquetas y guarniciones, así como la recuperación de parques.

Las autoridades estatales indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia que vincula la modernización de la infraestructura carretera con mejoras en el entorno urbano y la seguridad peatonal en las zonas por donde cruza esta vía.