Cuidados, movilidad y planeación, principales temas de la agenda de Movimiento Ciudadano

Asamblea Plenaria de MC

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso capitalino realizó su Asamblea Plenaria como parte de su preparación para el próximo periodo de sesiones. Durante el evento, se concluyó que la capital “se encuentra abandonada”, por lo que la agenda del próximo periodo se centrará en tres temas concretos: cuidados, movilidad y planeación.

Royfid Torres, coordinador del partido en el Congreso local, destacó que la Asamblea Plenaria (en la que participaron legisladores locales, federales y representantes de la dirigencia estatal) también es para definir la agenda legislativa que Movimiento Ciudadano impulsará en el nuevo periodo.

Afirmó que llegan unidos, con fuerza, con propuestas concretas y con la convicción de defender a la comunidad, especialmente en donde más lo necesita.

“Si el Gobierno no tiene propuestas propias, en Movimiento Ciudadano estamos listos para proponer soluciones reales a los problemas que viven las y los capitalinos”, advirtió Torres.

Temas de la agenda

El diputado recalcó que la agenda de Movimiento Ciudadano tiene presencia en el Senado, la Cámara de Diputados, el Congreso de la Ciudad y los 16 concejos de alcaldías, y se centrará en tres grandes temas: cuidados, movilidad y planeación, sin dejar de lado la seguridad y la falta de agua. Además, subrayó que no es una agenda improvisada ni reactiva, sino un proyecto de unidad que ya está en el centro del debate público.

“Nosotros fijamos la agenda que hoy el Gobierno de la Ciudad intenta retomar”, finalizó.

Principales problemas de la CDMX

El excandidato a la jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, advirtió que la Ciudad de México está construida sobre estructuras que tienen más de sesenta años, y que no han sido modernizadas ni adaptadas a las necesidades actuales de su población.

Señaló que la red hídrica, de drenaje y la infraestructura vial han sido abandonadas por el gobierno, y enfatizó la urgencia de una transformación urbana, similar a la que han emprendido estados como Jalisco y Nuevo León con sus líneas de metro.

“Este día no fue solo un encuentro político. Fue un ejercicio de reflexión colectiva, de diagnóstico profundo y honesto, pero sobre todo, de construcción de alternativas.

“Nos reunimos como Movimiento Chilango para fijar la ruta que habremos de recorrer desde lo legislativo, desde las alcaldías y desde el territorio con la sociedad, para rescatar a nuestra ciudad del olvido en el que este gobierno la ha tenido”, concluyó Chertorivski.

Alejandro Piña, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en la capital, aseguró que el partido ya es la segunda fuerza política en la capital, y lanzó un llamado a la ciudadanía para sumarse a “la nueva fuerza de México”.

“En las alcaldías y distritos existen liderazgos que buscan una alternativa real para mejorar sus condiciones de vida y hacer frente a problemas cada vez más profundos”, expresó Piña.

El dirigente capitalino subrayó la necesidad de contar con una representación plural en la ciudad y el país, y criticó la concentración de poder en una sola fuerza política, la cual “ha resultado en un rotundo fracaso”, dijo.

“Aquí estamos en Movimiento Ciudadano para dar la cara por la gente, para dar sus batallas. Porque esta ciudad no puede seguir estancada ni en las condiciones en las que está.”

Durante la asamblea también se realizaron foros temáticos, contó con tres paneles de discusión en torno a las problemáticas más graves de la capital (Vivienda, Seguridad y agua).

Cada foro abordó las diversas aristas técnicas y sociales de estos temas, y contó con la participación de especialistas que aportaron diagnósticos y propuestas de solución.