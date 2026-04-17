Evitan pago de 13.6 millones de pesos por extorsiones telefónicas en el Edomex

Durante la sesión 71 de la Mesa de Paz en el Estado de México, autoridades estatales informaron que, como resultado de denuncias ciudadanas y de la estrategia implementada contra la extorsión telefónica, se evitó el pago de 13 millones 661 mil 114 pesos exigidos por presuntos delincuentes entre el 2 y el 15 de abril.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México, informó que en ese periodo se registraron mil 892 denuncias relacionadas con extorsión y fraude telefónico, con un monto total exigido por los responsables de 16 millones 488 mil 156 pesos. La cifra evitada representa el 83 por ciento del dinero que se pretendía obtener mediante este tipo de engaños.

En la reunión participaron autoridades federales, estatales y municipales, quienes señalaron que los principales modos de operación de estos delitos consisten en llamadas en las que los responsables aseguran tener vigilada a la víctima, amenazan con causarle daño o suplantan la identidad de familiares o conocidos para generar presión y obtener depósitos de dinero.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener la calma ante este tipo de llamadas, no proporcionar información personal y reportar de inmediato cualquier intento de extorsión o fraude a través de la línea de denuncia anónima 089, disponible las 24 horas del día durante todo el año.