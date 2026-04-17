Arranca distribución de boletas y materiales para participación ciudadana en la Ciudad de México

Con la entrega de millones de boletas y documentos electorales, inició formalmente la recta final hacia la jornada de participación ciudadana en la capital del país, donde la ciudadanía podrá elegir a sus representantes comunitarios y decidir el destino de recursos públicos a través del presupuesto participativo 2026 y 2027.

El acto se llevó a cabo en instalaciones de Talleres Gráficos de México, donde autoridades del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) destacaron la magnitud del proceso, que involucra la impresión, distribución y resguardo de materiales que permitirán la participación de millones de personas.

De acuerdo con la información oficial, se imprimieron más de 5.2 millones de boletas electivas y consultivas, además de alrededor de 65 mil actas, miles de carteles informativos, documentos auxiliares y más de 8 mil mascarillas en sistema braille, con el objetivo de garantizar la inclusión de personas con discapacidad visual.

Las autoridades subrayaron que este despliegue logístico marca el inicio de un proceso considerado histórico, no solo por su tamaño, sino por la inclusión de nuevos mecanismos que buscan ampliar la participación ciudadana.

En total, más de 7 millones de personas en la Ciudad de México estarán en posibilidad de ejercer su derecho a participar, ya sea mediante voto electrónico o de manera presencial el próximo 3 de mayo de 2026.

Uno de los aspectos más relevantes es la incorporación de sectores que anteriormente no participaban plenamente en estos ejercicios. Por primera vez, se contempla la participación de personas en prisión preventiva, así como de ciudadanos en estado de postración y sus cuidadores primarios.

Además, se mantiene la opción del voto por internet, que estará disponible del 20 al 30 de abril, lo que permitirá a quienes no puedan acudir físicamente a las mesas receptoras emitir su opinión de manera anticipada.

Durante el evento, representantes del IECM destacaron que la Ciudad de México ha sido pionera en este tipo de mecanismos de democracia participativa, los cuales han evolucionado con el paso del tiempo.

Recordaron que el presupuesto participativo cumple ya 15 años de implementación, periodo en el que ha transitado por distintos modelos de organización ciudadana, desde comités vecinales hasta las actuales Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO).

En esta ocasión, se registraron más de 37 mil proyectos para mejorar colonias, barrios y pueblos originarios, de los cuales poco más de 22 mil fueron considerados viables para ser sometidos a votación.

Estos proyectos abarcan desde mejoras en infraestructura urbana hasta programas sociales y acciones comunitarias, lo que permite a los ciudadanos decidir directamente en qué se utilizarán los recursos públicos asignados a sus comunidades.

Asimismo, se recibieron más de 23 mil solicitudes de candidaturas para integrar las COPACO, de las cuales alrededor de 18 mil fueron procedentes, lo que refleja un alto nivel de interés en participar como representantes ciudadanos.

Las autoridades electorales señalaron que este tipo de ejercicios no solo fortalecen la democracia, sino que también fomentan la organización vecinal y la corresponsabilidad en el uso de los recursos públicos.

Sin embargo, reconocieron que uno de los principales retos sigue siendo incentivar la participación, ya que en años recientes se ha registrado una disminución en el número de ciudadanos que acuden a votar.

En este sentido, hicieron un llamado a la población para involucrarse activamente, destacando que incluso una baja participación puede influir en decisiones importantes sobre el destino de millones de pesos.

“Si no participamos, dejamos que otros decidan por nosotros”, señalaron, al tiempo que insistieron en la importancia de ejercer este derecho.

El proceso también implica una compleja logística. Las boletas serán distribuidas a las 33 direcciones distritales del IECM, donde serán contadas, selladas y agrupadas antes de ser enviadas a las mesas receptoras.

En promedio, cada dirección distrital deberá revisar más de 150 mil boletas, lo que representa un trabajo minucioso para garantizar la transparencia y legalidad del proceso.

Posteriormente, los materiales serán integrados en paquetes que incluirán urnas, canceles y otros insumos necesarios para la jornada, los cuales serán resguardados hasta su entrega a los funcionarios de mesa.

Se prevé la instalación de más de 2 mil mesas receptoras en toda la ciudad, distribuidas en casi mil 800 unidades territoriales, lo que permitirá que los ciudadanos tengan un punto de votación cercano a su domicilio.

Las boletas cuentan con diversas medidas de seguridad para evitar su falsificación, como papel especial, microimpresión, imágenes latentes y marcas adicionales propuestas por el impresor.

Además, se elaboraron cerca de 122 mil documentos auxiliares, entre sobres y hojas de operación, así como miles de mascarillas en braille para facilitar la participación de personas con discapacidad visual.

Otro aspecto relevante es la implementación de modalidades de votación incluyentes. Para la jornada anticipada se destinaron miles de boletas especiales dirigidas a personas en estado de postración y a sus cuidadores, quienes podrán emitir su voto sin necesidad de trasladarse.

Las autoridades también resaltaron que este proceso es resultado de meses de trabajo coordinado entre distintas instituciones, así como de una estricta supervisión en cada etapa de producción para garantizar la calidad de los materiales.

Pese a los avances, algunos funcionarios reconocieron que existe cierto desgaste en los mecanismos de participación ciudadana, por lo que consideraron necesario replantear la legislación vigente.

Indicaron que, una vez concluido el proceso, se realizará una evaluación para identificar áreas de oportunidad y proponer mejoras que permitan incrementar la participación y fortalecer la confianza ciudadana.

Entre los posibles cambios se encuentra la revisión de los procedimientos, la forma en que se ejercen los recursos y la participación de las distintas autoridades involucradas.

A pesar de estos retos, coincidieron en que la Ciudad de México se mantiene a la vanguardia en materia de democracia participativa, al ofrecer múltiples opciones para que la ciudadanía se involucre en la toma de decisiones.

Finalmente, las autoridades reiteraron la invitación a los capitalinos para que participen tanto en la elección de sus representantes comunitarios como en la consulta de presupuesto participativo.

Subrayaron que estos ejercicios permiten mejorar la calidad de vida en las colonias y fortalecer el tejido social, al tiempo que consolidan una democracia más incluyente y cercana a la gente.

La jornada del 3 de mayo será clave para definir el rumbo de miles de proyectos comunitarios y elegir a quienes representarán a la ciudadanía en la gestión de sus demandas, en un proceso que, más allá de cifras, busca fomentar una mayor participación y compromiso social.