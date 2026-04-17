Proponen hasta 6 años de prisión por entregar alimentos caducos en albergues

La pena se reducirá si la persona comprueba que no tenía conocimiento del está de los alimentos —

La legisladora consideró que brindar alimentos en mal estado a los menores es maltrato infantil

El grupo parlamentario de Morena a en la Ciudad de México presentó una iniciativa para sancionar con prisión de 3 a 6 años a las personas que administren alimentos descompuestos, contaminados o en mal estado, a niñas, niños y adolescentes que se encuentren en algún albergue público o privado.

Lo anterior, con el objetivo de que no quede impune la entrega de alimentos caducos y en mal estado a menores en orfandad quienes viven vulnerables y en muchas ocasiones en lugar de tener un refugio, un hogar, para cientos de infantes esos lugares se han convertido en una extensión de su pesadilla.

Actualmente, no existe un censo exacto del número de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad en la Ciudad de México, pero de acuerdo con el Inegi cerca de un millón 600 mil niños, niñas y adolescentes han afrontado una cruel realidad como lo es la perdida de sus padres debido a factores de violencia, feminicidios, desapariciones forzadas o por efectos de alguna enfermedad.

Las cifras indican que en México, cerca de 34 mil menores viven en albergues o centros de asistencia —gran parte de ellos en la capital—; lamentablemente, muchos menores sufren por malos tratos, explotación e incluso mala alimentación.

La diputada promovente de la iniciativa, Leonor Otegui, de Morena, expuso que hay casos de lugares que han sido mediaticos por su crueldad en el trato a los menores, como el de “La Gan Familia” en Michoacán, “Casitas del Sur” en la Ciudad de México o “KiKi Romero” en Ciudad Juárez.

Otegui recordó que en n el caso del albergue “Gran Familia” en 2014, se documentó las deplorables condiciones en las cuales vivían los menores de edad.

“Una fotógrafa evidenció y plasmó en una imagen, la congeladora con carne podrida. Esa carne era la comida diaria para más de 400 menores. Y esta historia no es un caso aislado. Es un patrón de impunidad donde la vulnerabilidad se convierte en negocio”, lamentó.

La mala alimentación es maltrato infantil

La legisladora aseguró que es necesario este tipo de sanciones ya que los menores que viven en albergues además de sufrir soledad, abandono y falta de cariño, también sufren malos tratos explotación e incluso mala alimentación.

“Alimentar a un niño con comida caduca o en condiciones insalubres es maltrato infantil”.

¿Qué plantea la iniciativa?

Se impondrá de 3 a 6 años de prisión a la persona que tenga la obligación de cuidado o mantenga a su cargo a uno o varios menores de edad y les administre alimentos contaminados, en mal estado o caducos que puedan poner en peligro su salud o integridad física.

Con la misma pena se sancionará a la persona que ordene la administración de dichos alimentos, por la falta de atención debida en el cumplimiento de su obligación de resguardar la integridad de los menores, o que, teniendo la posibilidad de evitarlo, no lo hizo.

Si se comprueba que la persona que administró los alimentos contaminados, en mal estado o caducos, no tenía conocimiento de su estado, ni la posibilidad de tenerlo, la pena será de 1 a 3 años de prisión.

La legisladora aseguró que el derecho a la alimentación adecuada ha sido reconocida por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.