Naucalpan abre espacio para preservar lenguas originarias con evento cultural

Evento en Naucalpan El gobierno municipal invita a una jornada dedicada a las lenguas originarias en el Parque Revolución donde habrá talleres, danza, música y actividades culturales para fortalecer la identidad y reconocer la diversidad de la comunidad.

El Gobierno de Naucalpan, encabezado por Isaac Montoya Márquez, anunció la realización del evento “Rescate de Lenguas Originarias”, una jornada cultural que busca dar visibilidad a las lenguas indígenas y reforzar el vínculo con las raíces de la comunidad.

La actividad se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril, de 9:00 a 18:00 horas, en el Parque Revolución, ubicado en avenida 16 de septiembre, en el centro del municipio.

La iniciativa es organizada a través de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, junto con la Subdirección de Cultura, como parte de una estrategia para promover la diversidad cultural y el patrimonio vivo de la población.

Durante el evento se desarrollarán distintas actividades abiertas al público, entre ellas talleres, presentaciones de danza, música, poesía y conversatorios, además de un tianguis de artesanías.

La intención es generar un espacio donde las lenguas originarias no solo se escuchen, sino que también se compartan y se reconozcan como parte fundamental de la identidad colectiva.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de encuentros buscan fortalecer el orgullo por las raíces culturales, especialmente en un contexto donde muchas lenguas enfrentan el riesgo de desaparecer si no se promueven entre nuevas generaciones.

Además de la oferta cultural, el evento también representa una oportunidad para que artesanos y portadores de tradiciones encuentren un espacio de difusión y contacto directo con la comunidad, lo que contribuye a mantener vivas estas expresiones.

El gobierno local apuesta por abrir más espacios públicos donde la cultura tenga un papel central, no solo como entretenimiento, sino como una herramienta para reforzar la identidad y el sentido de pertenencia en Naucalpan.