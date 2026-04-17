Ecatepec arranca rehabilitación de la R-1: 18 kilómetros de obra y nuevo parque lineal

Rehabilitación de la R-1 El gobierno municipal inició la renovación integral de la avenida Adolfo López Mateos, una de las principales vialidades de Ecatepec.

Con el arranque oficial de obras, el gobierno de Ecatepec comenzó la intervención de la avenida Adolfo López Mateos (R-1), una vía de nueve kilómetros que conecta avenida Central con Periférico Oriente, en los límites con la Ciudad de México, y que será rehabilitada en ambos sentidos para mejorar la movilidad y el entorno urbano.

La obra contempla la repavimentación total de 18 kilómetros (considerando los dos cuerpos de la vialidad), además de trabajos complementarios como atención de socavones, mejoras en la infraestructura hidrosanitaria, desazolve, renovación de banquetas y guarniciones, así como acciones de ordenamiento urbano.

Uno de los cambios más visibles será la transformación del camellón central en un parque lineal. Este espacio incluirá ciclovías, canchas deportivas, juegos infantiles, áreas para ejercitarse y zonas destinadas a personas adultas mayores, con la intención de recuperar el espacio público y darle un uso comunitario.

Las autoridades municipales señalaron que esta vialidad impacta directamente a más de 20 colonias, por lo que su rehabilitación busca no solo agilizar el tránsito, sino también mejorar las condiciones de vida en la zona.

Durante el inicio de los trabajos, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, destacó que las obras se realizan con recursos y maquinaria propia del municipio. Explicó que actualmente cuentan con alrededor de 250 equipos, incluidos trenes repavimentadores, lo que permite ejecutar proyectos sin depender de terceros.

La alcaldesa subrayó que este equipamiento representa un cambio frente a administraciones anteriores, cuando el municipio no contaba con maquinaria suficiente. A partir de ello, dijo, se ha impulsado un modelo de obra por administración directa para atender rezagos en infraestructura.

Además del impacto en la movilidad, el proyecto busca ordenar la imagen urbana en una de las arterias más transitadas del municipio, donde diariamente circulan miles de personas. La intervención también abre la puerta a que zonas antes deterioradas se conviertan en espacios de convivencia y uso cotidiano.

Con esta obra, el gobierno local apuesta por una transformación integral que combine infraestructura vial con recuperación de espacios públicos, en una de las zonas con mayor densidad poblacional del Estado de México.