En CDMX decretan el 24 de noviembre como “Día de la Memoria Transgénero”

Bandera del Orgullo Trans

El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen a la iniciativa para decretar que el 24 de noviembre de cada año se instruya como “Día Local de la Memoria Transgénero”, en conmemoración de las víctimas de la transfobia, presentado por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

En tribuna, el diputado morenista Víctor Hugo Lobo Rodríguez, presidente de esta comisión, resaltó que esta propuesta fue impulsada por la diputada Diana Sánchez Barrios, de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, y que es un tema de gran relevancia social y de profundo sentido humano.

“De esta forma la Ciudad de México tendrá una fecha propia con un espacio claro y digno para visibilizar la lucha, la resistencia y también las deudas pendientes con la población trans”, indicó.

Destacó que este decreto demuestra que en la Ciudad de México no hay espacios para la discriminación ni para la violencia, y reconoce la dignidad de todas las personas para avanzar a una ciudad plenamente incluyente.

Con ello, el Gobierno capitalino, las alcaldías y los organismos autónomos deberán promover actividades que reconozcan y visibilicen a este sector, y honren a quienes han sido víctimas de la transfobia.

Al respecto, la diputada Sánchez Barrios señaló que cientos de personas trans han perdido la vida por el simple hecho de existir, y aprobar este dictamen fortalecerá la lucha contra la violencia de género, el activismo, como un paso gigante hacia la igualdad, inclusión y acceso a la vida digna para cientos de personas en el país.

Recordó que actualmente el 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Trans, coincide con la conmemoración de la Revolución Mexicana, lo que ha dificultado su visibilidad.

“Al establecer el 24 como fecha local, se crea un espacio autónomo para la memoria Trans, vinculado además al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta continuidad fortalece la lucha contra todas las violencias de género”, destacó Sánchez Barrios.