Ruvalcaba expone avances del Metro ante la CANACO

CANACO Adrián Rubalcava Suárez, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro Y Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO)

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava Suárez, sostuvo una reunión con la mesa directiva de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de la Ciudad de México, ante cuyos integrantes presentó los avances de la administración en materia de seguridad, mantenimiento y operación.

Durante el encuentro, Rubalcava destacó la recuperación de espacios dentro de las estaciones, así como las acciones implementadas para mejorar la movilidad de los usuarios.

Uno de los puntos señalados fue la liberación de vestíbulos y pasillos que anteriormente estaban ocupados por comercio semifijo. De acuerdo con el director del Metro, estaciones de alta afluencia como Zócalo e Hidalgo actualmente cuentan con pasillos libres de los llamados locales “latas” o cilindros, luego de la entrada en vigor del nuevo reglamento para Permisos Administrativos Revocables.

Además, Bellas Artes fue declarada zona libre de comercio, como parte de las acciones para recuperar áreas destinadas al tránsito de los usuarios.

Reducción en robos

En materia de seguridad, Rubalcava señaló que el Metro cuenta con un estado de fuerza de 5,800 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes participan en labores de vigilancia mediante el operativo Quetzalcóatl.

El funcionario destacó también la reducción de 56% en las carpetas de investigación por robo con violencia entre enero y agosto, así como cuatro meses consecutivos sin registros de carpetas por este delito.

Entre los resultados mencionados durante la reunión también estuvo la erradicación de los llamados “pinchazos” dentro de las instalaciones del Metro.

Recuperan 22 trenes

Respecto al mantenimiento y operación del Sistema, Rubalcava informó que durante 2025 se ejerció 97.8% del presupuesto asignado, cifra que calificó como histórica, mientras que durante 2026 se mantiene el ritmo de ejercicio de recursos.

Parte de estos recursos se ha destinado a la compra de refacciones y herramientas para el mantenimiento de los trenes.

Hasta el momento, señaló, 22 trenes han sido recuperados y reincorporados a las Líneas 2, 7, 8 y B.

De acuerdo con el titular del STC, estas acciones también han permitido reducir el intervalo promedio entre trenes, que pasó de 4 minutos 30 segundos a 3 minutos 30 segundos, lo que representa una disminución de 22%.

Durante la reunión, el presidente de la CANACO Ciudad de México, Vicente Gutiérrez Camposeco, recibió al director del Metro y posteriormente los integrantes de la mesa directiva plantearon preguntas relacionadas con el funcionamiento cotidiano del Sistema.

El encuentro sirvió para abordar las condiciones actuales del Metro y mantener el diálogo entre el organismo de transporte y el sector empresarial de la capital.