Desde el Congreso local PT presenta iniciativa contra la gordofobia y el gordoodio

Obesidad En México la media de estos casos es 10 años menor que en EU, Europa y Canadá. (Cuartoscuro)

La bancada del PT en el Congreso de la Ciudad de México presentó tres iniciativas que tienen el objetivo de que ninguna persona sea discriminada por ser obesa.

La diputada Jannete Guerrero Maya, propuso incorporar la diversidad corporal como una causa específica de discriminación en la Constitución, con el objetivo de combatir prácticas de gordofobia y gordoodio en la Ciudad de México.

La iniciativa busca que las características físicas de una persona, como su peso o complexión, no sean utilizadas como motivo para limitar sus derechos, excluirla de espacios laborales o educativos, ni justificar un trato desigual.

“La gordofobia y el gordoodio se presentan cuando una persona no es contratada por su peso; cuando se le presume incapaz o indisciplinada por la forma de su cuerpo; cuando recibe burlas en la escuela; cuando en un consultorio médico cualquier padecimiento se atribuye automáticamente al peso sin una valoración integral; o cuando alguien siente que debe modificar su cuerpo para merecer respeto”, explicó la legisladora.

Peso y estatura, entre los principales motivos de discriminación

Guerrero Maya señaló que el problema también se refleja en las cifras de discriminación en la capital; de acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación (EDIS) 2026, el peso o la estatura se encuentran entre los principales motivos de discriminación, con una incidencia de 31 por ciento entre las mujeres y 21 por ciento entre los hombres, según los datos citados por la legisladora.

La petista sostuvo que estas prácticas convierten las características físicas en factores de exclusión y pueden afectar distintos ámbitos de la vida cotidiana, desde el acceso al empleo y la educación hasta la atención médica.

“No hay cuerpos que merezcan más respeto que otros. Sin embargo, todavía existen prejuicios que nos hacen creer lo contrario y convierten las diferencias corporales en motivos de señalamiento, rechazo, exclusión y discriminación”, afirmó.

Día de la Erradicación de la gordofobia

La propuesta contempla declarar el 6 de mayo como el “Día de la Erradicación de la Gordofobia y el Gordoodio”, como una fecha destinada a promover acciones de información y sensibilización sobre la discriminación relacionada con el cuerpo.

La legisladora señaló que la conmemoración tendría como finalidad cuestionar prejuicios y prácticas que normalizan las burlas, el rechazo o la exclusión de personas por su apariencia física.

De acuerdo con su planteamiento, reconocer la diversidad corporal dentro del marco de protección contra la discriminación permitiría visibilizar una forma de violencia que, sostuvo, todavía permanece normalizada en distintos espacios sociales.

“No basta con reconocer que todas las personas somos iguales ante la ley si ciertos cuerpos siguen enfrentando el rechazo y la violencia”, afirmó Guerrero Maya.

La diputada consideró que garantizar la igualdad también implica evitar que las diferencias corporales sean utilizadas para determinar quién merece respeto, oportunidades o un trato digno.

“Porque en la diversidad de nuestros cuerpos, también radica la riqueza de nuestra sociedad”, concluyó.