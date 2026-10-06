Líder ambulante presiona a comerciantes por permisos

Édgar Mendieta volvió a colocar a los comerciantes de Benito Juárez en medio de una disputa política y administrativa. De acuerdo con testimonios el dirigente estaría condicionando a locatarios para que participen en movilizaciones contra el alcalde Luis Mendoza, utilizando como elemento de presión los espacios para instalarse durante las romerías.

El conflicto resulta relevante porque, de acuerdo con la información proporcionada por comerciantes, la alcaldía ya entregó las autorizaciones correspondientes para la instalación de las romerías, por lo que los permisos no estarían sujetos a una negociación política ni dependerían de que los vendedores participen en protestas.

Es de señalar que los que no fueron autorizados, no acreditan su titularidad dentro del mercado con cédula de empadronamiento; sin embargo, Edgar busca imponer a su gusto gente que no es comerciante en mercados de la alcaldía.

Pese a ello, Mendieta habría convocado a comerciantes a movilizarse contra la administración de Mendoza, mientras mantiene la interlocución con algunos vendedores alrededor de los espacios comerciales.

El dirigente ya enfrenta un problema de representatividad dentro de Benito Juárez. En septiembre pasado, representantes de los 16 mercados públicos de la alcaldía se deslindaron de él y señalaron que no cuenta con autorización para realizar gestiones, suscribir documentos o asumir compromisos a nombre de los locatarios. Más de 200 comerciantes respaldaron ese posicionamiento.

La disputa tampoco se limita a las calles. En grupos de WhatsApp utilizados por comerciantes circulan mensajes y llamados atribuidos al entorno de Mendieta, en los que se menciona a Miriam Castañeda, funcionaria de Benito Juárez encargada de asuntos relacionados con los mercados. Los testimonios recabados señalan que desde estos espacios se habría alentado la confrontación contra la funcionaria.

El episodio ocurre mientras la alcaldía mantiene una política de regularización de sus 16 mercados públicos. Desde 2025, la demarcación reportó avances en la atención de solicitudes relacionadas con permisos, cédulas y trámites de los comerciantes.

Mendieta, por su parte, cuenta con antecedentes de movilización de locatarios en la capital. En 2025 encabezó protestas contra cambios en los lineamientos de operación de los mercados públicos y participó en bloqueos para presionar a autoridades capitalinas.

Ahora, el conflicto tiene un nuevo escenario: las romerías de Benito Juárez. Los testimonios apuntan a que los espacios de venta estarían siendo utilizados como moneda de presión para mantener a comerciantes dentro de las movilizaciones contra el gobierno de Mendoza.

El deslinde de los 16 mercados deja además un elemento de fondo: Mendieta puede encabezar protestas como ciudadano o dirigente, pero los propios representantes de los mercados han establecido que no habla en nombre de ellos.