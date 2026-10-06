Coyoacán retira 100 toneladas de cableado en desuso de sus calles

Retiro de cableado en Coyoacán

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, informó que la demarcación alcanzó el retiro de 100 toneladas de cableado en desuso de sus calles, como resultado de una estrategia de ordenamiento urbano que se mantiene desde mayo de 2022.

Los trabajos han permitido intervenir 522 vialidades de 76 colonias, unidades, pueblos y barrios, con un total de 280 mil 304 metros lineales de infraestructura, equivalentes a más de 280 kilómetros. De acuerdo con el alcalde, Coyoacán fue la primera demarcación en poner en marcha un proyecto de este tipo, que posteriormente ha sido replicado en la Ciudad de México.

Durante el anuncio, Gutiérrez Aguilar destacó que el retiro del cableado ha sido posible mediante la coordinación entre el gobierno, las empresas de telecomunicaciones y la ciudadanía, con el objetivo de mejorar las condiciones del entorno urbano.

El alcalde explicó que mantener una política pública de este tipo requiere planeación, organización, coordinación y seguimiento constante, además de reconocer la participación de las compañías responsables de la infraestructura para retirar los elementos que dejaron de cumplir alguna función.

“Un gobierno que planea, que se organiza, que se coordina, que ejecuta y que controla, es un gobierno que claramente tiene una estrategia. Se dice fácil, pero déjenme decirles que es prácticamente un trabajo artesanal; por eso era importante la colaboración y la coordinación con las empresas responsables para que esto pudiera tener éxito”, expresó.

Gutiérrez Aguilar señaló que la finalidad es contribuir a que Coyoacán tenga calles más limpias, seguras y ordenadas. Recordó que el programa comenzó después de identificar postes saturados de cableado, parte del cual correspondía a infraestructura que ya no estaba en funcionamiento.

Centro Histórico de Coyoacán

Las primeras acciones se llevaron a cabo en el Centro Histórico de Coyoacán. A partir de los resultados obtenidos en esa zona, la alcaldía decidió extender el programa a otros puntos de la demarcación.

En junio de 2022 se formalizó la colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) y la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), con la finalidad de ampliar las labores de retiro de cableado.

“Fuimos la primera alcaldía en firmar este convenio de coordinación entre las empresas y el gobierno de Coyoacán, y eso ha sido una política pública exitosa”, afirmó el alcalde.

Como parte de esta estrategia, hasta ahora se han atendido 76 unidades territoriales y 522 calles, donde se han intervenido 280 mil 304 metros lineales de infraestructura.

Retiro de cableado en Coyoacán

Colaboración de empresas

Jonathan Evani Flores Simbrón, director general de Planeación del Desarrollo, Gobierno Abierto y Ordenamiento Territorial, señaló que las 100 toneladas de cableado retiradas representan además una intervención en distintas zonas de la alcaldía, al reducir elementos que ya no son necesarios en el espacio público y contribuir a recuperar la imagen urbana.

En el encuentro participaron Juan Alberto Castañeda López, abogado responsable de la zona sur de Megacable, así como César Giovanni Ramírez Rodríguez y Ana Cristina Tapia Pérez, en representación de Totalplay.

Los representantes de las empresas de telecomunicaciones señalaron que su responsabilidad no se limita a proporcionar servicio a sus usuarios, sino que también contempla contribuir al cuidado y mejoramiento del entorno urbano mediante el retiro de infraestructura que dejó de ser funcional.

Finalmente, las compañías integradas a la CANIETI y Anatel refrendaron su disposición para mantener el trabajo coordinado con la alcaldía, con el objetivo de continuar con el ordenamiento de las calles de Coyoacán.