Histórica adquisición de maquinaria en GAM busca fortalecer mantenimiento y reparaciones

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, anunció una inversión histórica con la compra de herramientas y maquinaria pesada completamente nueva, que fue entregada a los trabajadores de la alcaldía con el objetivo de atender con mayor rapidez las peticiones vecinales.De acuerdo con la administración, Gustavo A. Madero es la única alcaldía que ha realizado una inversión de este tipo, con la adquisición de retroexcavadoras de última generación, pipas para agua, camiones de basura y camiones de carga.La compra también incluyó motosierras, motobombas, rompedoras neumáticas, rotomartillos, escaleras, carretillas, palas, rastrillos de jardín, podadoras, escobas, cascos de seguridad, bombas, equipo industrial y trafitambos, entre otras herramientas. Con este equipamiento, se busca eficientar la reparación de socavones, bacheo, fugas de agua, encharcamientos, poda de árboles, reparación de luminarias y otros trabajos de mantenimiento urbano.

La presentación oficial se realizó en la explanada de la alcaldía, donde Lozano estuvo acompañado por César Piña y Hugo Alfredo Alonso, vicepresidentes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), así como líderes sindicales de distintas secciones. Todos ellos aplaudieron la inversión, al considerar que facilitará el desempeño de las labores del personal operativo.Según lo informado, la maquinaria y herramientas serán distribuidas entre las diez direcciones territoriales de la demarcación, con la finalidad de cubrir de manera equitativa todas las colonias, desde la zona más alta de Cuautepec hasta Cuchilla del Tesoro, Los Aragones y Lindavista.Durante el acto, Janecarlo Lozano reconoció el esfuerzo cotidiano de los trabajadores, a quienes llamó “los mejores de la Ciudad de México”, y entregó camisetas con la leyenda “Súper Héroe” como muestra de agradecimiento.“Hemos logrado los mejores resultados porque tenemos a los mejores trabajadores de la Ciudad de México en la alcaldía Gustavo A. Madero, son mujeres y hombres que salen todas las mañanas a transformar la comunidad, cada pueblo, cada barrio, cada unidad habitacional. Gracias a ustedes hemos construido en GAM más senderos seguros que todas las alcaldías juntas”, expresó el alcalde.Tanbién destacó que “somos la única alcaldía que sale de noche a seguir transformando nuestras calles. Este agosto será recordado como el mes de la dignificación laboral en Gustavo A. Madero, porque donde antes había abandono, hoy hay compromiso”.Cabe recordar que en diciembre pasado, la administración entregó más de 50 vehículos a la Dirección General de Servicios Urbanos, los cuales se utilizan para realizar reparaciones inmediatas en distintos puntos de la demarcación.