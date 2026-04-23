Caso Edith: PAN exige juicio público y cárcel por omisión; Morena no acompaña iniciativa

Feminicidio Edith Guadalupe fue asesinada en el número 829 de avenida Revolución. (Jorge Aguilar y Especial )

El caso de Edith Guadalupe provocó fricción entre grupos parlamentarios en el Congreso local, lo anterior debido a que Morena presentó una iniciativa para que se continúe con las investigaciones del feminicidio, pero la bancada blanquiazul buscaba que la FGJCDMX esclareciera las irregularidades, un juicio público y cárcel para los servidores responsables de omisiones y la creación del “Protocolo Edith; el PRI también presentó una iniciativa en la materia, pero esto último no fue acompañado por los morenistas.

La diputada Daniela Álvarez señaló que el caso de Edith no sólo exhibe la brutalidad del feminicidio, sino también omisiones graves, dilaciones, presuntos actos de corrupción y una Fiscalía que no actuó a tiempo.

“Presumen que corrieron a los servidores públicos que estaban pidiendo moche, los tendrían que meter a la cárcel, los tendrían que procesar. Pero más importante el responsable, el Fiscal que también ha sido señalado, de ese no dicen nada, a ese lo sigue protegiendo Morena y la fiscal. Eso no es justicia, señores, eso es simulación y ante eso levantaremos la voz aunque les incomode”.

Durante el desfile de participaciones en tribuna, los panistas exigieron la destitución inmediata del titular de la Fiscalía Especializada, ello, al considerar inadmisible que el caso haya estado marcado por retrasos y omisiones y la familia haya sido la que hizo la investigación.

También demandaron que se inicie la carpeta de investigación correspondiente contra las personas servidoras públicas que hayan incumplido los protocolos, retrasado diligencias, obstaculizado la búsqueda o pedido dinero a la familia de Edith.

“No basta con destituir a un funcionario. Si pidió dinero, si retrasó la búsqueda, si incumplió protocolos o si obstaculizó una investigación, cometió una conducta que debe investigarse penalmente. Y si hay elementos, debe responder ante un juez y enfrentar la cárcel”, advirtieron.

Además, propusieron la creación del “Protocolo Edith” para garantizar atención inmediata en casos de mujeres desaparecidas.

Es falso que la FGJ no hizo nada en el caso de Edith

Durante el debate, la morenista Brenda Ruiz aseguró que es falso que la FGJ “no haya hecho nada porque hubo activación de búsqueda desde el inicio”, dijo al reconocer que sí hubo una omisión.

“Pero ya fue reconocida y lo más importante, la investigación avanzó hasta lograr la identificación del responsable, la integración de pruebas y la vinculación a proceso dictada por un juez”, comentó.

En el debate también participaron legisladores de Movimiento Ciudadano y del PRI. El emecista, Royfid Torres, recordó que los legisladores están para criticar al poder.

“No podemos venir a aplaudir la actuación de la Fiscalía y del personal y pedirles que sigan haciendo así su trabajo si de entrada lo que hicieron estuvo mal... Lo que más lamento es que una tragedia en la ciudad como ésta y como muchas que suceden, se vuelve una discusión interminable en el Congreso, sin ningún compromiso claro”.

Tania Larios del PRI, señaló que “la falta de interés, la falta de escrúpulos, la falta de sensibilidad viene de Morena”, por votar en contra del punto de acuerdo presentado por el PAN.

Los panistas señalaron que justicia para Edith significa castigo para el feminicida, juicio transparente, destitución de funcionarios omisos o corruptos, investigación penal contra quienes hayan cometido delitos desde el servicio público y garantías reales de no repetición para todas las mujeres de la Ciudad de México.