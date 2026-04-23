Celulares en escuelas de Edomex: ¿Cómo va la iniciativa que propone regular su uso en las aulas? La iniciativa para regular los celulares en escuelas del Edomex busca proteger la salud mental de los menores (Pexels)

Integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso mexiquense se pronunciaron a favor de la iniciativa para regular los celulares en las escuelas del Edomex; conoce el avance de esta.

La iniciativa fue propuesta por la diputada Paola Jiménez Hernández, del partido Morena, quien señaló que con esta propuesta se busca crear un espacio educativo libre, sin distractores y sin modelos que generen afectaciones a la salud mental.

Por su parte, los congresistas de Morena y el PT señalaron que las reformas que se harían a la Ley de Educación estatal, relacionadas con la regularización del uso de aparatos electrónicos en las escuelas, podrían reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

A su vez, esta iniciativa busca proteger a los menores de fenómenos digitales, como el ciberbullying, los cuales afectan su salud mental e integridad.

¿En qué consiste la iniciativa para regular el uso de celulares en escuelas del Edomex?

La iniciativa busca que se regule el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas de educación básica en el Estado de México.

Por lo que se plantea que en las instituciones de este nivel educativo el uso de celulares esté sujeto a las disposiciones que emitan las autoridades educativas estatales y federales.

De acuerdo con Paola Jiménez, de aprobarse esta iniciativa, el uso de los celulares quedaría limitado únicamente a fines académicos, o bien se podrían utilizar en caso de emergencias personales.

De esta forma, las autoridades educativas estatales tendrían que emitir los lineamientos, protocolos o manuales para el uso de celulares dentro de las aulas.

Por otra parte, esta iniciativa también busca promover el uso seguro y responsable de la tecnología con el objetivo de prevenir riesgos asociados al ciberacoso, los diferentes tipos de violencia y el acceso a contenido que pueda vulnerar el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.

¿Cuál es el estatus de la iniciativa para regular los celulares en las escuelas del Edomex?

Actualmente, la iniciativa fue analizada por el Congreso del Estado de México, pronunciándose a favor de ella la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo que se espera que próximamente esta avance a los siguientes niveles.