Integrantes del PVEM cierran tienda de mascotas en Centro Comercial Santa Fe

Legisladores cierran tienda de mascotas en Santa Fe

La bancada del Partido Verde Ecologista de México, en el Congreso de la CDMX, cerró una tienda de mascotas en el Centro Comercial Santa Fe con el fin de promover una iniciativa que presentarán próximamente una iniciativa para prohibir la exhibición en la venta de animales en tiendas como Patland, Maskota, Petco, entre otras.

De acuerdo con los legisladores, la propuesta se realizará, en el Legislativo local y federal, derivado del incremento de denuncias en distintas redes sociales y de organizaciones de la sociedad civil como change.org respecto a las condiciones en que se encuentran los animales de compañía que tienen a la venta las tiendas Petland México,.

En conferencia de prensa, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso local, Jesús Sesma Suárez, indicó: “vamos a presentar la iniciativa en el Congreso local y en la Cámara Federal para poder prohibir en su totalidad la venta de animales de compañía en estos establecimientos”.

Recordó que el Partido Verde en el Congreso capitalino ha logrado diversos avances en materia de protección y bienestar animal como el haber prohibido su venta en tiendas departamentales, autoservicios, mercados públicos e itinerantes.

Por lo que consideró que es tiempo de avanzar con la protección y prohibir su venta en tiendas como Petland, Maskota y Petco ya que “este tipo de tiendas juegan con la ley ya que actualmente es muy subjetiva”.

En ese sentido, el legislador informó que ya se realizó una denuncia ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) por las condiciones en las que se exhiben y se encuentran los animales de compañía en estos comercios, sin embargo, dijo, “no procedió la clausura por los vacíos legales que tienen las leyes en la materia”.

También señaló que hoy las tecnologías brindan la oportunidad de realizar cierto tipo de compras de animales de compañía de manera remota, lo que permite que los animales de compañía estén es espacios dignos, áreas verdes, amplias y vivan de la mejor manera posible hasta ser adquiridos.

Finalmente, Sesma aclaró que su rechazo ante posibles actos de trato indigno en contra de los animales de compañía que se ponen a la venta, “no es en contra de una tienda en específico, esto es un tema más sensible. Ya no más venta de animales de compañía en espacios que no son dignos”.