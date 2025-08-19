PAN presenta amparo contra el Bando 1 de Brugada, “es ilegal, según la Constitución”

Varios legisladores locales acudieron, junto con la presidenta del PAN CDMX, a presentar el amparo contra el Bando 1

El grupo parlamentario del PAN presentó un amparo en contra del Bando 1 (medidas emitidas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para combatir la gentrificación), lo anterior, por carecer de competencia e invadir atribuciones exclusivas de las alcaldías.

El recurso, se fundamenta en nueve conceptos de violación constitucional, entre ellos, invasión de competencias, vulneración a la autonomía de las alcaldías y violación al principio de legalidad.

De acuerdo con el Artículo 53 de la Constitución local, la mandataria capitalina no tiene atribuciones para emitir bandos, pues esta facultad corresponde únicamente a las alcaldías y sus concejos.

Se necesita planeación seria y no con ocurrencias

Andrés Atayde, coordinador del PAN en el Congreso local, aseguró que el problema de vivienda se debe atender con planeación seria y no con ocurrencias; explicó que el amparo no sólo busca evidenciar la ilegalidad del Bando 1, sino abrir un debate de fondo sobre la crisis habitacional.

“No se puede resolver el problema (gentrificación) con los mismos parches del pasaso, se necesita definir qué modelo de ciudad se quiere para los próximos 15 o 20 años y luego se tendría que hacer un instrumento de planeación más focalizado”, comentó.

El legislador alertó que se trata de una idea política con una marcada tendencia intervencionista, que traería como consecuencia la disminución de la inversión privada en la capital.

“Es una receta del pasado que fracasó”, dijo, al recordar que hace algunos años fue el Bando 2, luego la Norma 26, y hoy el Bando 1.

Propuesta del PAN distinta

Atayde destacó que el PAN propone una iniciativa con una visión distinta, “producir más vivienda pública y privada con reglas claras, acompañada de infraestructura social. De nada sirve construir casas si no hay escuelas, hospitales o parques. Queremos una ciudad con polos de inversión, desarrollo y empleo en todas las zonas, no solo en unas cuantas colonias”.

El diputado Ricardo Rubio, promovente del amparo, destacó que el Gobierno local pretende resolver el problema expropiando o con leyes improvisadas disfrazadas de política de vivienda.

Comentó que incluso, con dicho Bando, no se resolverá el problema, ya que se necesita el Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial.

“El Bando Uno es un manifiesto político marxista-leninista disfrazado de política de vivienda. Carece de soluciones reales y ni siquiera respeta los instrumentos de planeación que deberían guiar el desarrollo de la ciudad”, señaló al reiterar que la mandataria local no tiene facultades para emitir bandos.

Rubio informó que el amparo está disposición de la ciudadanía para que cualquier persona pueda presentarlo: “El plazo vence el próximo 27 de agosto. Invitamos a las y los capitalinos a sumarse y defender la legalidad frente a este abuso de poder”.

“El principio de legalidad es claro: la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le faculta, y ninguna norma autoriza a la Jefa de Gobierno a emitir bandos. Se trata de un acto ilegal que confiamos el Poder Judicial declarará inconstitucional”, añadió el diputado Diego Garrido.

Quien también señaló que el Bando 1 atenta contra el derecho fundamental de propiedad, debido a que el Gobierno no tiene derecho de meterse con las viviendas o patrimonio familiar, ni con el precio al que deciden rentar las y los ciudadanos.

El Bando 1 respalda la ilegalidad

La diputada Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso local, cuestionó la viabilidad del Bando 1 al señalar que carece de sustento jurídico, ético y técnico, por lo que respalda la ilegalidad.

“El Bando Uno es inconstitucional, no tiene soporte legal ni ético. La ciudad necesita planeación seria, no ocurrencias improvisadas que generan más desorden urbano”, afirmó.

Recordó que con el Bando 1 se planea construir 200 viviendas, pero cuestionó: “¿en dónde? ¿en zonas sin agua, en áreas sísmicas, en edificios históricos? Esto suena más a propuesta de campaña que a política pública seria... La ciudad necesita orden y planeación”, concluyó.

Las y los legisladores estuvieron acompañados de la presidenta del PAN Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, quien en su intervención, señaló que el Bando 1 busca imponerse de manera selectiva en demarcaciones gobernadas por la oposición como Benito Juárez, Cuauhtémoc o Miguel Hidalgo.

“Este bando es doloso: pretende castigar a las alcaldías de oposición donde la ciudadanía tiene acceso a una mejor calidad de vida”.