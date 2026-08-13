Invierten 165 mdp para reforzar drenaje y reducir inundaciones en San Juan de Aragón

A un año de las inundaciones que mantuvieron durante casi 48 horas bajo el agua a distintas calles de San Juan de Aragón, el Gobierno de la Ciudad de México informó que ha destinado más de 165 millones de pesos a ocho obras de infraestructura hidráulica para mejorar el desalojo de agua en esta zona de Gustavo A. Madero y en colonias como La Pradera.

Fue en un recorrido para supervisar los trabajos donde la jefa de Gobierno, Clara Brugada explicó que las obras buscan atender las deficiencias detectadas en la infraestructura existente mediante la construcción de colectores, cárcamos y líneas a presión, además de la rehabilitación de plantas de bombeo.

El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza detalló que el conjunto de trabajos contempla más de 2 mil 100 metros de nuevos colectores y la rehabilitación de tres plantas de bombeo, con las que se incrementará en conjunto la capacidad de desalojo en 17 mil litros por segundo.

Invierten 165 mdp para reforzar drenaje y reducir inundaciones en San Juan de Aragón

La intervención se originó luego de las lluvias del 12 de agosto de 2025, cuando diversas zonas de San Juan de Aragón y La Pradera registraron inundaciones severas. Brugada recordó que en aquella ocasión algunas calles permanecieron anegadas durante casi dos días y que resultaron afectadas más de mil 300 viviendas.

“Más de mil 300 viviendas afectadas”, señaló la mandataria, al explicar que el gobierno destinó más de 15 millones de pesos en apoyos emergentes para las familias afectadas.

Además, durante aquella emergencia se utilizaron por primera vez los nuevos equipos hidroneumáticos conocidos como Vactors. La Ciudad de México había adquirido 50 de estas unidades antes de la temporada de lluvias de 2025.

Clara Brugada sostuvo que este año las precipitaciones han sido mayores que las del año pasado, pero las afectaciones en la zona han disminuido. “Este año llovió más que el año pasado, pero ya no se sintió, ya no se sufrió la inundación, a pesar que la lluvia fue mayor”, afirmó.

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Un sistema de drenaje y no una obra aislada

Mario Esparza expuso que las ocho intervenciones forman parte de un mismo sistema hidráulico, debido a que reparar únicamente un punto del drenaje podría generar cuellos de botella en otras partes de la red.

“No es que se haga un solo colector, un solo cárcamo y que ya resuelva las cosas. Se tuvo que analizar la funcionalidad del sistema”, explicó el funcionario.

Las obras principales incluyen el nuevo colector de la avenida 412, con una inversión de 47 millones de pesos. Tendrá una longitud de mil 94 metros, un diámetro superior a un metro —casi metro y medio— y capacidad para conducir mil 500 litros de agua por segundo. Al momento de la supervisión registraba un avance de 95 por ciento y se prevé concluirlo este mes.

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También se construye un cárcamo de bombeo a presión que conectará la calle 1513 con la avenida 412. Esta infraestructura tendrá capacidad para mil litros por segundo y se conectará al nuevo colector mediante tubería de polietileno de alta densidad.

En La Pradera, en tanto, se construye una planta de bombeo con capacidad de 720 litros por segundo, conectada a una línea a presión de alrededor de 220 metros. El equipo es el primero de su tipo instalado en la Ciudad de México y fue adquirido en Estados Unidos debido a que su diseño compacto permite instalarlo en un espacio reducido.

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Mario Esparza explicó que la obra permitirá conducir el agua hacia el colector Morazán, debido a que la zona se encuentra en una parte baja donde el drenaje tradicional ya no tenía suficiente salida por gravedad.

La intervención también incluye la rehabilitación de tres plantas de bombeo. La 6A pasó de una capacidad de 9 mil a 13 mil litros por segundo; la planta 8 Gran Canal aumentó de 2 mil a 11 mil litros por segundo, con una inversión de 10 millones de pesos; y la planta CTM Aragón pasó de 5 mil a 9 mil litros por segundo. Las tres intervenciones reportan 100 por ciento de avance.

A estos trabajos se suma la rehabilitación de 338 metros de tubería de drenaje mediante una tecnología que permite introducir una especie de manga flexible dentro de la tubería existente y endurecerla con un robot, sin necesidad de abrir las calles. Según Esparza, este procedimiento puede otorgar hasta 50 años adicionales de vida útil a la infraestructura.

Georradar revisa 43 kilómetros de drenaje

Como parte del diagnóstico preventivo, la Secretaría de Gestión Integral del Agua realiza además inspecciones con georradar para detectar oquedades, fugas o posibles condiciones que puedan derivar en socavones.

La meta es revisar 43 kilómetros de la red de drenaje de la zona. Al momento del recorrido, los trabajos registraban un avance de entre 80 y 85 por ciento.

Al respecto, Clara Brugada explicó que el diagnóstico permitió detectar que uno de los principales problemas estaba en un colector al que llegaban las redes secundarias y que había dejado de funcionar adecuadamente, provocando el regreso del agua hacia las calles y viviendas.

“Ya no servía ese colector. Entonces se regresaba el agua”, explicó la jefa de Gobierno, quien señaló que el objetivo de las obras es sustituir la infraestructura que había quedado rebasada.

A nivel de toda la Ciudad de México, la mandataria informó que se desarrollan 318 obras y acciones de drenaje, con una inversión de 3 mil 360 millones de pesos. Si se incorpora la inversión en infraestructura de agua, dijo, el monto supera los 7 mil millones de pesos.

Por su parte, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, destacó que las inundaciones en la zona no comenzaron en 2025, sino que, según los testimonios de vecinos, se habían presentado durante décadas.

“Décadas que vieron inundarse sus calles, décadas que levantaron sus muebles y trataron de proteger sus casas”, expresó.

El funcionario sostuvo que el objetivo de las obras es atender el problema desde la infraestructura subterránea y destacó que el nuevo colector de la avenida 412 beneficiará también a habitantes de otras secciones de San Juan de Aragón y colonias circunvecinas.

“Una obra pública no se mide en cuántos metros de tubo o en cuántos metros de concreto se van a colocar; una obra se mide en la tranquilidad que tiene una familia”, afirmó Lozano.

Finalmente, agregaron que las ocho obras presentan distintos niveles de avance, pero establecieron como objetivo que todas queden terminadas durante este año, para que la zona pueda enfrentar la próxima temporada de lluvias con la nueva infraestructura en funcionamiento.