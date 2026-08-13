Huixquilucan abre convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud 2026

El Gobierno de Huixquilucan abrió la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud 2026, con el que busca reconocer a jóvenes del municipio que destaquen por su trayectoria, liderazgo, talento y aportaciones a la comunidad.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 12 y 29 años de edad, originarias o residentes de Huixquilucan, que hayan realizado actividades o desarrollado proyectos que representen un impacto positivo para el municipio.

El registro comenzó este miércoles 12 de agosto, en el marco del Día Internacional de la Juventud, y permanecerá abierto hasta el viernes 11 de septiembre de 2026. Las personas interesadas deberán presentar la documentación solicitada en las instalaciones de la Dirección General de la Juventud de Huixquilucan.

El reconocimiento contempla diferentes áreas en las que las juventudes pueden haber destacado, entre ellas actividades académicas, científicas, artísticas, deportivas y sociales. De esta manera, el municipio busca identificar a jóvenes que, además de contar con una trayectoria, hayan generado aportaciones para su comunidad.

La convocatoria considera tanto a jóvenes que hayan nacido en Huixquilucan como a quienes actualmente viven en el municipio. El requisito de edad deberá cumplirse al momento del cierre del registro.

De acuerdo con la información publicada sobre el premio, las autoridades municipales buscarán que este reconocimiento sirva para visibilizar las historias y proyectos de jóvenes que han participado en distintos ámbitos y que pueden convertirse en referentes para otras personas de su edad.

El gobierno municipal señaló que el certamen forma parte de las acciones dirigidas a impulsar la participación de las juventudes y reconocer su papel dentro de la sociedad.

Además de las actividades relacionadas con la educación y la inversión, podrán ser considerados aquellos jóvenes que hayan sobresalido por su trabajo en áreas como el deporte, la cultura, el arte o las actividades sociales.

La apertura de esta convocatoria ocurre en una fecha relacionada con el reconocimiento internacional de las juventudes. Cada 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud, por lo que distintos gobiernos realizan actividades para destacar la participación de este sector de la población.

En Huixquilucan, el premio busca llevar este reconocimiento al ámbito municipal mediante la identificación de jóvenes que hayan contribuido al desarrollo de su comunidad.

Los interesados deberán reunir la documentación establecida en la convocatoria y entregarla dentro del periodo señalado. El plazo concluirá el 11 de septiembre, por lo que las autoridades municipales hicieron un llamado a revisar los requisitos antes de realizar el registro.

La convocatoria representa también una oportunidad para que jóvenes de Huixquilucan den a conocer las actividades que realizan y los resultados que han obtenido en sus respectivas áreas.

El proceso estará a cargo de las áreas municipales correspondientes, que recibirán las postulaciones y documentación de los participantes para posteriormente realizar la valoración de las propuestas.

Los jóvenes interesados tienen hasta el 11 de septiembre de 2026 para presentar su documentación y participar en el Premio Municipal de la Juventud 2026.