Rodada Maratón CDMX 2026: ruta, fecha y horario del paseo en bicicleta

Rodada Maratón CDMX 2026 Aún puedes registrarte. (cuartoscuro)

La Rodada Maratón de la Ciudad de México se acerca. Si eres fanático del ciclismo, esta será un evento ideal para recorrer varios kilómetros en una ruta escénica.

¿Cuál es la ruta de la Rodada Maratón CDMX 2026?

La Rodada Maratón CDMX organizada por Telcel cubre 35 kilómetros de la ciudad, pasando por algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

El recorrido comenzará en la estación de Metrobús Doctor Galvez y rodará con dirección norte por toda la avenida Insurgentes. Llegando a la Glorieta de los Insurgentes la ruta girará al sur por la colonia Roma Norte hacia la Condesa para luego volver a subir con dirección al Parque Chapultepec hasta rodear Polanco y regresar hacia Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo Capitalino, punto de meta del recorrido. La ruta contará con puntos estratégicos para dar mantenimiento a tu bicicleta en Parque Hundido, Parque México, Ángel de la Independencia, Museo Soumaya y Alameda Central.

¿Cuándo es la Rodada Maratón CDMX 2026 y cómo asistir?

El maratón ciclista se llevará a cabo este domingo 16 de agosto a las 7:15 horas. El registro es gratuito y permanecerá abierto hasta el sábado 15 de agosto o hasta agotar existencias.

Proporcionan las siguientes recomendaciones: