Naucalpan pone en marcha concretera móvil para rehabilitar vialidades

El Gobierno de Naucalpan puso en operación una nueva concretera móvil en la comunidad de Minas El Tecolote, maquinaria que será utilizada para fortalecer los trabajos de rehabilitación y reconstrucción de vialidades en distintas zonas del municipio.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno municipal, la nueva unidad tiene capacidad para producir hasta 50 metros cúbicos de concreto hidráulico por hora directamente en el lugar donde se realizan las obras.

La incorporación de esta maquinaria busca reducir los tiempos de ejecución de los trabajos, optimizar el uso de materiales y disminuir los costos relacionados con la rehabilitación de calles y avenidas.

La concretera móvil permitirá que el concreto sea producido directamente en las zonas donde se llevan a cabo las obras, lo que puede facilitar el desarrollo de diferentes frentes de trabajo y reducir los traslados de material.

Durante la puesta en marcha de la maquinaria en Minas El Tecolote, el gobierno municipal señaló que los trabajos de rehabilitación se ampliarán a distintas comunidades que presentan necesidades de infraestructura vial.

Entre las zonas contempladas se encuentran 3 de Mayo, Minas El Tecolote y Poza Honda, donde se prevé utilizar esta herramienta para avanzar en la recuperación de calles.

Además de la nueva maquinaria, el municipio busca involucrar a los habitantes en los trabajos mediante el programa COMUNA, Comunidad Unida y Activa, esquema que plantea la participación de vecinos en acciones para mejorar los espacios de sus comunidades.

El gobierno municipal destacó que la organización y el trabajo colectivo forman parte de las características de distintas comunidades de Naucalpan y que este programa pretende recuperar esa participación para atender necesidades locales.

La estrategia contempla así combinar recursos y maquinaria del municipio con la participación de los habitantes, principalmente en proyectos relacionados con la recuperación de vialidades y espacios comunitarios.

La puesta en operación de la concretera ocurre además en un contexto de nuevos proyectos de infraestructura para Naucalpan.

De acuerdo con el gobierno municipal, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció recientemente la incorporación de Naucalpan a un programa federal para el mejoramiento de vialidades.

A nivel estatal, también se destacó el respaldo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, mediante proyectos de infraestructura que se desarrollan en el municipio.

Entre estos trabajos se encuentra la construcción del Mexicable Línea 3, además de obras relacionadas con la reconstrucción de vialidades importantes como Periférico Norte, avenida Luis Donaldo Colosio y Primero de Mayo.

Las autoridades municipales señalaron que estos proyectos representan acciones encaminadas a mejorar la movilidad y las condiciones de infraestructura en diferentes puntos de Naucalpan.

Con la incorporación de la concretera móvil, el municipio pretende contar con mayor capacidad para atender las necesidades de rehabilitación de calles, particularmente en comunidades donde existen vialidades que requieren mantenimiento o reconstrucción.

La capacidad de producir hasta 50 metros cúbicos de concreto hidráulico por hora permitirá atender diferentes trabajos de manera más directa y con menor dependencia del traslado del material desde otros puntos.

El gobierno municipal también destacó que la participación de los vecinos será un elemento importante para definir y acompañar los trabajos mediante COMUNA.

La estrategia busca que la rehabilitación de las vialidades no dependa únicamente de la maquinaria y los recursos públicos, sino que también incorpore la organización de las comunidades.

Con esta nueva herramienta, Naucalpan pretende ampliar los frentes de trabajo y avanzar en la recuperación de calles en distintas comunidades, mientras continúa la coordinación con los gobiernos estatal y federal para impulsar proyectos de infraestructura y movilidad.