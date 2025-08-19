Policía mata a motociclista durante riña en Venustiano Carranza

Asesinato Policía que asesinó a motociclista durante riña. (Redes sociales)

Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) disparó en contra de un motociclista durante una riña en la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza.

Presuntamente, el motociclista y su acompañante arribaron a un punto de revisión preventiva, que al negarse a ser inspeccionados se tornaron agresivos y se enfrascaron en una riña con los uniformados.

Mientras discutían, uno de los ciudadanos golpeó a un policía y en contestación, el agente le disparó.

La víctima, un joven de 21 años de edad, resultó lesionado en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica, donde posteriormente se informó que perdió la vida.

El oficial que realizó el disparo fue detenido y, junto con el arma de cargo, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Además, personal de la Dirección General de Asuntos Internos inició una carpeta de investigación administrativa interna para iniciar las indagatorias de la agresión.

Una vez que ocurrió el asesinato, el acompañante del joven herido exigía a otras autoridades que arrestaran al policía, a quien le reprochaba que mató a su compañero.

“Pónganlo a disposición”, le decía a otro policía que arribó. En ese momento la familia del joven lloraba junto a la víctima y le cuestionaba al agente “¿Por qué lo mataste? ¡Ayúdenme"!.

El policía agresor no emitía declaraciones, únicamente se mostraba desconcertado con el rostro ensangrentado.