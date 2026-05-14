PVEM propone dividir Iztapalapa en 4 alcaldías y GAM en 3, para atender mejor a la ciudadanía

Mega fuga colapsa Avenida Tláhuac y deja decenas de viviendas afectadas en Iztapalapa

El grupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso local presentó una iniciativa para dividir Iztapalapa y Gustavo A. Madero —las alcaldías más grandes de la capital— con el objetivo de atender de mejor manera las necesidades reales de las personas.

“Mientras esta ciudad ha crecido en población, en complejidad urbana y en necesidades sociales, nuestras estructuras político-administrativas se han quedado rezagadas”, as{i lo expuso el diputado Manuel Talayero al presentar la iniciativa.

Y explicó que su propuesta busca dividir Iztapalapa en cuatro nuevas demarcaciones: Aculco, Iztapalapa, Valle de San Lorenzo y Santa Catarina; así como la GAM en tres alcaldías: Cuautepec, Lindavista y Gustavo A. Madero.

Detalló que esta propuesta busca principalmente acercar el gobierno a la ciudadanía; en segundo lugar, mejorar la prestación de servicios; en tercero, optimizar el presupuesto público; en cuarto, focalizar inversiones; en quinto, reducir de desigualdades; y sexto, fortalecer la identidad y representación de las comunidades.

“No podemos seguir administrando alcaldías que por su tamaño territorial, densidad poblacional y complejidad urbana ya rebasaron la capacidad operativa de cualquier gobierno local”, lamentó.

El coordinador de los diputados del PVEM, informó que grandes ciudades del mundo como Londres, París y Nueva York cuentan con divisiones territoriales más eficientes para garantizar atención cercana y los servicios de calidad, “la Ciudad de México no puede quedarse atrás”.

Talayeró descartó que su iniciativa divida a la ciudad, por el contrario, dijo que la fortalece, ya que “no fragmenta comunidades, las acerca a diversas oportunidades; no genera burocracia innecesaria, genera gobiernos más eficaces y sensibles”.

Se corregirá una deuda histórica

El legislador agregó que su propuesta busca corregir una deuda histórica con millones de habitantes en la Ciudad de México. Por lo que celebró que haya sido respaldada por legisladores de las distintas fuerzas políticas, incluso de la oposición.

Mencionó que Iztapalapa cuenta con más de un millón de habitantes, extensas zonas territoriales, altos niveles de movilidad, problemas de acceso a servicios, saturación vial y enormes desigualdades internas.

“Hay habitantes de Santa Catarina que tardan más de dos horas en llegar a oficinas administrativas de la propia alcaldía, hay familias en Valle de San Lorenzo que enfrentan diariamente dificultades para acceder a servicios básicos o realizar trámites gubernamentales”, mencionó.

Y destacó que lo mismo ocurre con la Gustavo A. Madero, donde las barreras urbanas, la fragmentación territorial y las diferencias entre zonas generan enormes retos administrativos y sociales.

“Por eso esta iniciativa propone una nueva etapa de reorganización territorial para ser gobiernos más eficientes, más cercanos y mucho más humanos”.