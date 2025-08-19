Tlalnepantla refuerza su parque vehicular para mejorar la atención ciudadana

Con el propósito de garantizar una atención más rápida y eficiente a las emergencias, el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, encabezó la entrega de nuevas unidades que se integrarán a distintas áreas operativas del gobierno local. El objetivo, destacó, es consolidar un municipio más seguro y cercano a la ciudadanía.

Durante el acto de entrega, celebrado en la explanada municipal, Pérez Cruz subrayó que contar con un parque vehicular moderno y suficiente es indispensable para responder con prontitud a las necesidades de la población. “La seguridad y la tranquilidad de las familias es nuestra prioridad; por ello, hoy fortalecemos la capacidad de respuesta de nuestros cuerpos de emergencia y de las áreas de servicios públicos”, señaló el edil.

Las unidades entregadas serán destinadas a tareas de protección civil, seguridad, atención prehospitalaria y mantenimiento urbano. Entre ellas se encuentran vehículos especializados para el combate de incendios, ambulancias equipadas para brindar asistencia médica inmediata, así como camionetas de apoyo para labores de limpieza y alumbrado público.

Autoridades municipales explicaron que la adquisición forma parte de un programa integral de renovación de equipo e infraestructura, diseñado para mejorar la calidad de los servicios que el Ayuntamiento ofrece a los más de 700 mil habitantes de Tlalnepantla. Además, se busca disminuir los tiempos de reacción en situaciones de emergencia, reducir riesgos y garantizar que cada comunidad, sin importar su ubicación, reciba atención oportuna.

Unidades móviles en Tlalnepantla

Vecinas y vecinos que presenciaron el evento coincidieron en que la llegada de estas unidades representa un avance tangible para su seguridad.

El presidente municipal recalcó que la inversión en equipo no solo busca responder a emergencias, sino también fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. “Queremos que las y los tlalnepantlenses sientan que cuentan con un gobierno cercano, que escucha y actúa. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por una ciudad más segura, ordenada y solidaria”, enfatizó.

Tlalnepantla avanza en la construcción de un municipio preparado para enfrentar retos en materia de seguridad, protección civil y servicios públicos, consolidando un modelo de gestión enfocado en la prevención y el bienestar de la comunidad.