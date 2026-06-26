Arrestan a 9 personas por delito de robo en Texcoco

Robo en Texcoco

Como parte de la estrategia del Mando Unificado Zona Oriente, policías municipales de Texcoco, en coordinación con elementos de la policía estatal, detuvieron a nueve sujetos y aseguraron cuatro vehículos, luego de que sustrajeran productos almacenados en una bodega de la colonia Boyeros.

Los elementos realizaban inspecciones aleatorias cuando el vigilante de un almacén ubicado sobre la avenida Úrsulo Galván solicitó su apoyo. El denunciante detalló que fue amagado por varios sujetos que se introdujeron a las instalaciones para robar la mercancía, dándose a la fuga de inmediato.

Desde el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), establecieron un cerco virtual que ubicó en tiempo real a un convoy de tractocamiones circulando sobre la autopista Peñón-Texcoco, donde fueron interceptados.

Además, otro tractocamión de color rojo fue localizado en la carretera federal México-Texcoco, lo que inició una persecución que culminó en la calle Palmas, dentro de la colonia San Lorenzo.

Los elementos policiales revelaron que durante el despliegue se detuvo a Moisés “N”, de 45 años; Kevin Alexander “N”, de 21; Marco Antonio “N”, de 39, y Óscar Alfonso “N”, de 29 años, todos con domicilio en la alcaldía Azcapotzalco; así como a Óscar “N”, de 46 años, con domicilio en Naucalpan; Luis Fernando “N”, de 32 años, y Omar “N”, de 37, con residencia en Tulancingo, Hidalgo; Daniel “N”, de 40 años, quien dijo vivir en la alcaldía Tláhuac, y Francisco Javier “N”, de 60 años, originario del municipio de Nezahualcóyotl.

Asimismo, los elementos de seguridad aseguraron tres tractocamiones: uno marca Volvo de color blanco con placas 52AL4N; el segundo marca Ramírez, blanco, con placas 61ET6; el tercero, un Freightliner de color guinda con placas HO6836H del estado de Hidalgo, y un camión con placas 52TZ8X.

Las nueve personas detenidas, junto con los cuatro vehículos asegurados, fueron puestas a disposición de la Fiscalía Regional de Texcoco, donde se definirá su situación legal.

Finalmente, la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad puso a disposición de la ciudadanía los números del C4, 595 954 0006 y 595 955 2074 (con acceso a WhatsApp), así como la aplicación móvil AlerTex para reportar emergencias.

La Crónica de Hoy 2026