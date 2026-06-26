Autoridades mexiquenses orientaron a establecimientos para prevención sanitaria

Acciones sanitarias en Edomex

El gobierno del Estado de México realizó 673 acciones de fomento sanitario en ocho municipios con vocación turística, como parte del Blindaje Sanitario implementado con motivo de la justa deportiva internacional. El propósito de la iniciativa es proteger la salud de las y los visitantes que acuden a consumir alimentos y bebidas durante la justa mundialista.

La Secretaría de Salud Estatal informó que destacan 329 pláticas de fomento sanitario, en las que participaron alrededor de 800 personas; además, se efectuaron 105 evaluaciones a puestos ambulantes, 25 determinaciones de cloro residual, 22 revisiones de sistemas de almacenamiento de agua, se distribuyeron 131 frascos de plata coloidal y 260 materiales informativos para fomentar prácticas seguras en el manejo de alimentos y bebidas.

La dependencia estatal puntualizó que estas acciones buscan prevenir riesgos sanitarios y ofrecer mayor seguridad a quienes visitan bares, restaurantes, fondas, cantinas y puestos ambulantes durante los eventos deportivos, mediante orientación a los establecimientos sobre el manejo higiénico de alimentos y bebidas.

Como parte del Comando Operativo de Seguridad en Salud del Estado de México, personal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEMEX) recorrió establecimientos de Malinalco, Naucalpan, Ixtapan de la Sal, Aculco, El Oro, Texcoco, Jilotepec y Valle de Bravo, donde realizaron labores de orientación y verificación para fomentar el cumplimiento de las medidas sanitarias en la preparación y venta de alimentos.

La Crónica de Hoy 2026