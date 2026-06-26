Gobierno de Huixquilucan aprueba fondo de un millón de pesos para atender emergencias por lluvias

Sesión de Cabildo Huixquilucan

El Cabildo del gobierno de Huixquilucan aprobó por unanimidad la creación de un fondo económico especial de un millón de pesos para atender de manera inmediata las emergencias que pudieran registrarse durante la temporada de lluvias, como inundaciones y deslaves en el territorio municipal.

Durante la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, la presidenta municipal, Romina Contreras, informó que este recurso tiene como objetivo mitigar las afectaciones derivadas de fenómenos hidrometeorológicos, proteger la integridad de la población y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier contingencia.

De acuerdo con lo aprobado, Contreras expuso que el fondo permitirá financiar trabajos inmediatos en caso de emergencias, entre ellos la limpieza de vialidades, la estabilización de zonas consideradas vulnerables y el apoyo a las familias que pudieran resultar afectadas por las precipitaciones.

La alcaldesa recalcó que la disponibilidad de este recurso es posible gracias a las finanzas sanas del municipio, lo que permitirá actuar con rapidez ante cualquier eventualidad provocada por las lluvias.

Finalmente, Romina Contreras reiteró que con esta medida, el gobierno municipal fortalecerá su capacidad de respuesta y reducir los riesgos para la población durante la presente temporada de precipitaciones.

La Crónica de Hoy 2026