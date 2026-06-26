Calzada Flotante no es una obra para el Mundial, es para el pueblo de la CDMX: afirman diputados de Morena

En la Calzada Flotante se trabaja en obras hidráulicas

Diputados del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México invitaron a la ciudadanía a visitar la Calzada Flotante de Tlalpan, un espacio de primer nivel, gratuito y equipado; “esto no es una obra para el Mundial, es un parque para el pueblo de la ciudad”, afirmaron.

El lugar, también conocido como Jardín Flotante Tlallipan, es un parque que recupera los derechos aéreos sobre la vía del Metro para transformar uno de los corredores más transitados del sur de la ciudad en un espacio de convivencia, arte, educación medioambiental y recreo, de acceso gratuito para toda la ciudadanía.

“Su legado transformará la manera en la que pensamos sobre estas grandes avenidas que ahora incluyen plenamente al peatón. Invitamos a todas y todos los capitalinos a conocerlo y a apropiarse de él”, comentó el vocero de Morena, Paulo García, quien visitó el lugar.

El legislador comentó que la Calzada Flotante responde a una visión de urbanismo social que piensa en ciudades construidas para quienes menos tienen.

Durante el recorrido, los ingenieros y arquitectos responsables de la obra explicaron a las y los diputados los alcances técnicos y conceptuales del proyecto:

El lugar cuenta con mil 892 metros lineales de extensión, 15 mil 481 metros cuadrados de construcción total y una inversión de 1,913 millones de pesos.

“Es una obra de urbanismo social sin precedente en México con un parque público de primer nivel emplazado en el corazón del sur de la ciudad, construido no para un evento sino para las familias que viven, trabajan y se desplazan en la zona”, señalaron.

El parque cuenta con 6 mil 193 metros cuadrados de área verde distribuidos en jardineras con 81 mil 176 plantas y 163 árboles, además de 238 muretes verdes y macetones elaborados con materiales reciclados.

El paisajismo combina especies endémicas con escultura pública a través de 20 esculturas de perritos y 8 esculturas de fauna endémica dan identidad y carácter propio al espacio.

La infraestructura de acceso universal garantiza que el parque sea para todas las personas: 7 elevadores, 4 escaleras de acceso, 2 puentes peatonales y conexiones directas con la Universidad de las Artes y la estación del Metro Chabacano facilitan el ingreso desde distintos puntos. Los 64 módulos de bancas con velarias y los 8 módulos de activación física convierten el recorrido en una experiencia integral de descanso, deporte y cultura.

La iluminación del parque suma más de mil 100 puntos de luz entre postes, bolardos, proyectores, pérgolas y lámparas arbotantes, lo que garantiza que el espacio sea seguro y transitable a cualquier hora del día y de la noche.

Los diputados Paulo García y Ángel Tamariz informaron que en los próximos meses se finalizará la obra completa con la extensión del recorrido desde Pino Suárez hasta Metro Chabacano, lo que ampliará significativamente la longitud del parque y el número de colonias y comunidades beneficiadas.

El Diputado Ángel Tamaríz, presidente de la Comisión especial sobre el Mundial de Futbol 2026 señaló que cuando se complete la extensión hasta Chabacano, habrá un parque lineal de dimensiones únicas en el país, en pleno corazón de la ciudad.

“Esto es la excelencia de lo público: un espacio gratuito, equipado, accesible y hermoso para quienes históricamente tuvieron menos. Eso es lo que hace Morena con Clara Brugada: transformar el espacio urbano en derechos para la gente”, afirmó.

Se trabaja en el drenaje de la obra

Se informó que el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, anunció que se trabaja en la adecuación del sistema de drenaje de la zona, como parte de las acciones complementarias que garantizarán el funcionamiento integral del parque y su entorno urbano.

“Esta intervención hidráulica es una muestra más de que la transformación no se limita a lo visible: también se trabaja en la infraestructura que no se ve pero que sostiene la vida cotidiana de las colonias”, se afirmó.

Además, los especialistas explicaron el proceso constructivo, los criterios de sustentabilidad y el plan de mantenimiento para garantizar la permanencia de la vegetación y el mobiliario.