¿A qué hora inicia la Marcha LGBT+ 2026 en la CDMX? Ruta y ubicación del escenario principal Conoce la ruta y el horario de la Marcha LGBT+ 2026 en la CDMX (CUARTOSCURO.COM)

Este sábado se llevará a cabo en la CDMX la Marcha LGBT+ 2026 y aquí te compartimos a qué hora será, cuál es la ruta planeada y dónde podrás disfrutar del concierto, el cual tendrá como artista principal a Kenia Os.

En esta ocasión, a diferencia de años anteriores, la Marcha LGBT+, a pesar de que podrá culminar en el Zócalo capitalino, el concierto se realizará frente a Bellas Artes, por lo que aquí te compartimos los detalles sobre esta movilización.

¿A qué hora empieza la Marcha LGBT+ de la CDMX este 2026?

De acuerdo con lo informado por el comité Gay Pride CDMX, la Marcha LGBT+ 2026 en CDMX se llevará a cabo este próximo sábado 27 de junio y mantendrá su ruta habitual, comenzando a partir de las 11:30 horas.

Ruta oficial de la Marcha del Orgullo 2026: Calles y avenidas del recorrido

Este sábado 27 de junio, la Marcha del Orgullo 2026 en la CDMX comenzará en el Ángel de la Independencia, pasando por Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, cruzando un tramo de Eje Central Lázaro Cárdenas e ingresando por la Calle 5 de Mayo hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

Mientras que los vehículos y automotores mantendrán su recorrido sobre Avenida Paseo de la Reforma y concluirán su trayecto en Reforma Norte, antes de Avenida Juárez.

¿Dónde estará el escenario principal y a qué hora inician los conciertos?

En esta ocasión, debido a las actividades que se están realizando en la CDMX relacionadas con el Mundial 2026, como el FIFA Fan Fest, a pesar de que la Marcha LGBT+ 2026 podrá finalizar en el Zócalo capitalino, el concierto de cierre se realizará en Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del Palacio de Bellas Artes, sin embargo, aún no existe un horario oficial para el inicio del show.

Entre los artistas invitados que participarán en el concierto frente a Bellas Artes se encuentran: