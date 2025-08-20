Detienen 13 relacionados en el asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Doble asesinato perpetrado en calzada de Tlalpan (Galo Cañas Rodríguez)

Autoridades detuvieron a 13 personas involucradas en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entre ellas, tres autores materiales del homicidio y el resto que estuvieron relacionados en la preparación logística del atentado.

En un breve mensaje, Brugada detalló que durante la madrugada del 20 de agosto, se llevó a cabo un importante operativo, en el que los presuntos involucrados en el crimen.

Aseguró que los arrestos se lograron gracias a la colaboración entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), lo que permitió el avance en las indagatorias del caso y en el combate a la impunidad.

Clara Brugada adelantó que a las 17:00 horas, Omar García Harfuch y Bertha Alcalde Luján, titulares de la SSPC y FGJCDMX, respectivamente, ofrecerán un mensaje con pormenores del despliegue operativo.