Metrópoli

Tres de los detenidos presuntamente son los autores materiales del atentado ocurrido en Calzada de Tlalpan

Detienen 13 relacionados en el asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Por Jorge Aguilar
Doble asesinato perpetrado en calzada de Tlalpan
Doble asesinato perpetrado en calzada de Tlalpan (Galo Cañas Rodríguez)

Autoridades detuvieron a 13 personas involucradas en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entre ellas, tres autores materiales del homicidio y el resto que estuvieron relacionados en la preparación logística del atentado.

En un breve mensaje, Brugada detalló que durante la madrugada del 20 de agosto, se llevó a cabo un importante operativo, en el que los presuntos involucrados en el crimen.

Aseguró que los arrestos se lograron gracias a la colaboración entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), lo que permitió el avance en las indagatorias del caso y en el combate a la impunidad.

Clara Brugada adelantó que a las 17:00 horas, Omar García Harfuch y Bertha Alcalde Luján, titulares de la SSPC y FGJCDMX, respectivamente, ofrecerán un mensaje con pormenores del despliegue operativo.

Tendencias