MC propone salario mínimo para las y los trabajadores de limpia en la CDMX

La mayoría de los trabajadores de limpia en la CDMX ganan 5 mil 400 pesos, aproximadamente.

La bancada Naranja en el Congreso de la Ciudad de México presentó una propuesta para que las y los trabajadores de limpia de la capital reciban como sueldo el salario mínimo de 9 mil 500 pesos, ello, ya que ganan 5 mil 400 pesos en promedio.

Además señaló que 17 de los 19 niveles de nómina existentes en el Sindicato de Trabajadores de Limpia de la Ciudad de México no ganan el salario mínimo, lo que violenta la ley establecida en el Congreso de la Ciudad de México.

En ese sentido, solicitó realizar los ajustes necesarios para que todas las personas que trabajan en ese sector reciban al menos nueve mil 500 pesos al mes.

El llamado está dirigido al Gobierno de la Ciudad de México y a las secretarías de Obras y Servicios (Sobse) y de Administración y Finanzas (SAF), para que las y los empleados de ese gremio reciban el salario mínimo determinado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasimi).

“El Artículo 10 de la Constitución capitalina señala que las personas trabajadoras de la Ciudad de México no pueden ganar menos de dos salarios mínimos”, subrayó la emecista. Sin embargo, cuestionó que exista “un transitorio muy extraño” que indica que esa medida se cumplirá hasta el 2030.

Urriza destacó que su propuesta también solicita al Gobierno capitalino un informe de avances y un plan para dar cumplimiento al citado artículo de la Carta Magna.

“Queremos que nos den un informe pormenorizado para saber qué acciones están realizando para que todas y todos los trabajadores, independientemente de la institución en la que estén, que a todos se les cumpla al menos el salario mínimo”.

En ese contexto, la representante popular comentó que dicho Sindicato no cuenta actualmente con dirigente, lo que además imposibilita el otorgamiento de “dígitos sindicales” a estos trabajadores.