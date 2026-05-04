CDMX obtiene fondo internacional para seguridad vial (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La Ciudad de México fue elegida para recibir un fondo internacional de Bloomberg Philanthropies, como parte de la Iniciativa para la Seguridad Vial Mundial, que incluye a más de 30 ciudades en 13 países.

El anuncio se realizó en el marco de CityLab 2026, donde se presentó una nueva fase del programa orientada a disminuir accidentes de tránsito a través de políticas públicas, infraestructura segura, fortalecimiento institucional y campañas de comunicación.

El gobierno capitalino, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que los recursos se destinarán a reforzar la gestión de la velocidad, mejorar el diseño de vialidades y promover conductas responsables entre los usuarios de la vía.

Las acciones previstas son medidas para prevenir accidentes relacionados con el exceso de velocidad, el uso de tecnología para el control vehicular, el desarrollo de infraestructura enfocada en usuarios vulnerables —como peatones y ciclistas— y la implementación de campañas de cultura vial.