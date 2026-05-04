Morena buscan garantizar facturación inmediata en establecimientos mercantiles

Factura electrónica Factura electrónica (La Crónica de Hoy)

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa con la que se busca garantizar la facturación inmediata en establecimientos mercantiles, ello, debido a las múltiples dificultades que enfrentan las personas cuando solicitan el comprobante fiscal.

El legislador promovente, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, aseguró que pedir una factura no debería de ser una batalla, pero para miles de personas en esta ciudad sigue siendo un problema cotidiano.

“Negativas injustificadas; condicionamientos indebidos; retrasos intencionales o simplemente la negativa abierta de muchos establecimientos para emitir un comprobante fiscal”, lamentó.

La iniciativa busca modificar los artículos 10 y 66 de la Ley de Establecimientos Mercantiles capitalina, en materia de acceso inmediato al mecanismo de facturación y constancia de solicitud para las personas consumidoras.

El morenista explicó que su propuesta busca que los establecimientos mercantiles tengan la obligación de garantizar a las y los consumidores el acceso efectivo e inmediato a los medios de facturación, al momento de realizar una operación comercial.

También para que se establezcan medidas de atención que eviten prácticas dilatorias u obstáculos indebidos para obtener el comprobante fiscal.

Recordó que los retrasos para tener la factura producen una afectación directa a la economía familiar y a los derechos de las personas que compran algún producto.

“Una factura no es un favor del establecimiento mercantil. Es un derecho de quien consume y una obligación legal de quien presta un servicio o vende un bien. Sin factura, no hay posibilidad de comprobación de gastos; no hay garantía efectiva; no hay deducción fiscal cuando corresponde, y muchas veces tampoco hay forma de presentar una reclamación formal”, puntualizó.

Romo precisó que la falta de una factura afecta principalmente a trabajadores independientes, pequeños empresarios y profesionistas, así como a padres y madres de familia y personas adultas mayores, que requieren ese documento para acreditar sus gastos.

“Cuando un establecimiento niega una factura, muchas veces no sólo incumple una obligación administrativa. También abre la puerta a la opacidad; a la evasión fiscal, y a las prácticas que afectan la recaudación pública y la competencia leal”, enfatizó.

En ese sentido, reiteró que la iniciativa de reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles capitalina tiene como objetivo garantizar la expedición de comprobantes fiscales, de forma clara, oportuna y sin condicionamientos indebidos.

Recordó que algunos establecimientos suelen negar la entrega de una factura, condicionar su entrega, obligar al consumidor a regresar otro día o enviar correos electrónicos de forma reiterada, sin resolver la petición del comprobante fiscal.

“Se trata de cerrar espacios de simulación; de proteger a las personas consumidoras, frente a prácticas abusivas que durante años que se han tolerado como si fueran normales”, concluyó el morenista.