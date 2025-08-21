Edomex promueve 4 destinos que celebran 14 años como Pueblos con Encanto

La entidad cuenta con 25 Pueblos con Encanto

La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México invita a las y los ciudadanos a disfrutar de la riqueza cultural, histórica, natural, artesanal y gastronómica de Coatepec Harinas, Donato Guerra, Papalotla y Tepetlixpa, que este 2025 conmemoran 14 años de su declaratoria como Pueblos con Encanto.

Los Pueblos con Encanto son destinos turísticos y culturales, que han logrado mantener diferentes aspectos tradicionales. En total la entidad cuenta con 25 destinos con este distintivo.

Coatepec Harinas

Es un municipio que forma parte de la Ruta Bellezas del Nevado, donde se puede disfrutar de la naturaleza en el Parque Ecoturístico San José el Salto, que destaca por una cascada de 40 metros de altura.

Además, los visitantes pueden recorrer campos de agave junto a productores locales, para conocer el proceso de elaboración de bebidas destiladas del agave y adquirir coloridas piezas elaboradas de lana por maestras y maestros artesanos.

La gastronomía local es reconocida por el tradicional pepeto, caldo a base de legumbres como chile manzano, cebollas, habas, calabazas, ajo, granos de elote, chilacayotes y epazote, acompañado con carne de cerdo o pollo.

Donato Guerra

Este municipio es parte de la Ruta de la Mariposa Monarca. Su herencia histórica se refleja en la Parroquia La Asunción la cual se edificó en el Siglo XVII y conserva su influencia virreinal.

Este Pueblo con Encanto alberga una parte de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca y cuenta con dos Santuarios en el que se puede admirar el avistamiento: El Capulín y Macheros. Además, el Parque Estatal Salto de Chihuahua permite a las y los visitantes conectar con el entorno natural y conocer su cascada de 50 metros de altura.

Papalotla

Es conocido como “Lugar de Mariposas”, forma parte de la Ruta Lugar de los Dioses. Destaca por su Mariposario, un espacio dedicado a la conservación y preservación del medio ambiente.

El Templo de San Toribio Astorga, conocido por su arquitectura barroca, resguarda un retablo estilo churrigueresco, altares neoclásicos y un púlpito de mármol que lo distingue.

Tepetlixpa

Forma parte de la Ruta Sor Juana y los Volcanes, es reconocido por ser la tierra natal de “la Décima Musa”. El Centro Regional Cultural “Sor Juana Inés de la Cruz” y Museo Casa de Juana Inés, ubicado en Hacienda Nepantla, resguardan parte de su vida y obra.

Este municipio también cuenta con una finca cafetalera, donde se cultiva, cosecha y procesa este producto para el deleite de las y los visitantes.

La Secretaría de Cultura y Turismo busca que la riqueza de estos cuatro Pueblos con Encanto sean conocidas por quienes ofrecen experiencias únicas para quienes buscan un fin de semana lleno de cultura y aventura en el Estado de México.